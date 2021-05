Departamenti Amerikan i Mbrojtjes: Krenarë që iu bashkuam FSK-së në Kuvajt, jemi më të fortë së bashku

Departamenti i Mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës është shprehur krenar misionin e përbashkët të Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe Ushtrisë Amerikane në Kuvajt.

Ky Departament, përmes një njoftimi në Twitter, theksoi se “partnerët nga Kosova do të fitojnë përvojë reale në mekanikë dhe logjistikë duke punuar me ushtrinë amerikane”.

Ndërkaq, ambasadori i SHBA-së në Kosovës, Philip Kosnett u shpreh se ky bashkëpunim dëshmon gatishmërinë e Kosovës për të mbrojtur jo vetëm territorin e saj, por edhe për përgjegjësi jashtë Kosovës.

“Departamenti i Mbrojtjes është krenar që iu bashkuam FSK-në nga Kosova në bashkëpunimin e saj të parë në Kuvajt. Gjatë këtij misioni, partnerët nga Kosova do të fitojnë përvojë reale në mekanikë dhe logjistikë duke punuar me ushtrinë amerikane. Më të fortë së bashku”, thuhet në njoftimin e Departamentit të Mbrojtjes.

Po ashtu, duke shpërndarë këtë njoftim, Kosnett u shpreh se ky është një moment historik dhe se kjo dëshmon gatishmërinë e Kosovës për të marrë përgjegjësi edhe përtej kufijve të saj.

“Vendosja e përbashkët në Kuvajt e FSK-së nga Kosova dhe ushtrisë amerikane është një moment historik i vërtetë, jo vetëm për mbrojtjen e vetë Kosovës, por si një

Osmani, përmes një statusi në Facebook, ka shkruar se ushtarët e Kosovës po e lartësojnë flamurin shtetëror dhe se për këtë arritje një falënderim i veçantë u ka bërë Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Misionin ndërkombëtar të FSK-së e ka përshëndetur kryeministri Albin Kurti, duke e cilësuar moment krenarie.

Ministria e Mbrojtjes e Kosovës përmes një postimi në Facebook, ka përshëndetur kontingjentin e FSK-së në Kuvajt, duke thënë se Kosova po kontribuon për Paqen dhe Sigurinë ndërkombëtare.

“Bashkë-zbarkimi i parë ndërkombëtar i Forcës së Sigurisë së Kosovës me U.S. Army në Kuvajt, do të ndihmojë të forcojë aftësinë tonë për të mbrojtur veten duke përmirësuar ndërveprueshmërinë me partnerët tanë Amerikan”, thuhet në reagimin e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Forcës së Sigurisë,

demonstrim i gatishmërisë së Kosovës për të përqafuar përgjegjësitë përtej kufijve të saj që kontribuojnë në sigurinë rajonale dhe globale”, shkruan Kosnett.

Ndryshe, Forca e Sigurisë së Kosovës është angazhuar në misionin e saj të parë ndërkombëtar bashkë me Ushtrinë Amerikane në Kuvajt.

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani-Sadriu, është ndjerë krenare me angazhimin e ushtarëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës në misionin paqeruajtës në Kuvajt.