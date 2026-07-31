Departamenti Amerikan i Shtetit kërkon falje për hartën e gabuar të Afrikës në ngjarjen e AIDS 2026

Departamenti Amerikan i Shtetit kërkoi falje pasi zyrtarët shfaqën një hartë që etiketonte gabimisht vendet afrikane gjatë një prezantimi përpara konferencës për “AIDS 2026”, pasi administrata e Trumpit mbronte ndryshimet në programet globale të HIV-it të financuara nga SHBA-ja, transmeton Anadolu.
Avokati raportoi të enjten se çdo vend i identifikuar në hartë ishte i etiketuar gabimisht, me Nigerinë të vendosur në brendësi, Mozambiku u zhvendos në veri të Ugandës dhe disa vende të tjera të pozicionuara gabimisht.
Sipas lajmit, Departamenti i Shtetit tha se mori “përgjegjësinë e plotë” për konfuzionin dhe shpjegoi se harta ishte prodhuar nga një anëtar i ekipit, i cili me nxitim rishikoi kuvertën e fotografive përpara ngjarjes, sipas raportit.
Gazeta shtoi se fotografitë përmbanin detaje që tregonin se ishte krijuar duke përdorur teknologjinë OpenAI.
Emily Bass, një eksperte e politikave për HIV-in, e cila mori pjesë në seancë dhe publikoi imazhe të diapozitivës, tha se gabimet pasqyronin shqetësime më të gjera lidhur me portretizimin e administratës së përpjekjeve globale të shëndetit të SHBA-së.