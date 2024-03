Deputetët kanadezë miratojnë mocion për të punuar drejt shtetit palestinez

Deputetët kanadezë votuan një mocion që parasheh angazhim të Kanadasë dhe partnerëve ndërkombëtarë drejt një “paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme” që do të përfshinte përfundimisht një shtet palestinez, transmeton Anadolu.

Mocioni, i paraqitur në Dhomën e Përfaqësuesve nga Partia e Re Demokratike (NDP) e opozitës, fillimisht bëri thirrje që Kanadaja të njohë “Shtetin e Palestinës”.

Kur ishte e qartë se mocioni nuk do të kalonte, NDP ra dakord për një amendament që përfundimisht do të shihte një zgjidhje me dy shtete, që ishte qëndrimi zyrtar i Kanadasë.

Mocioni përmbante dispozita të tjera që përfshinin një embargo të armëve për shitjet në Izrael, kërkesën për një armëpushim të menjëhershëm dhe sanksione ndaj kolonëve në Bregun Perëndimor.

Këshilli Kombëtar i Myslimanëve Kanadezë (NCCM) përmes një postimi në rrjetet sociale bëri të ditur se mbeti i kënaqur me rezultatin e votimit dhe ky ishte një “ndryshim historik për Kanadanë”.

Votimi 204-117 tregoi ndarjen e thellë në qeveri në lidhje me luftën Izrael-Hamas që filloi më 7 tetor të vitit të kaluar.

Gjatë debatit, Ministrja e Jashtme Melanie Joly tha se qeveria liberale nën kryeministrin Justin Trudeau nuk mund të ndryshojë politikën e saj bazuar në një votim jodetyrues në Dhomën e Përfaqësuesve.

“Ne nuk mund ta ndryshojmë politikën e jashtme bazuar në një mocion opozitar”, tha Joly, duke shtuar: “Qëndrimi ynë ka qenë i qartë. Është një qëndrim që shumë ministra të jashtëm të G7 kanë shprehur në mbarë botën, që është se ne kemi nevojë për një marrëveshje për pengjet, ne duhet të sigurohemi që të arrijmë në një armëpushim humanitar, ndihma humanitare duhet të shkojë në Gaza”.