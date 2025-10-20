Deputeti republikan Randy Fine, i njohur për komente kundër palestinezëve, shkaktoi reagime të ashpra pas një postimi në rrjetet sociale ku shkroi: “Ata nuk mbajnë më pengje të gjallë. Xham.”
Analistë dhe mbështetës të të drejtave të njeriut e dënuan deklaratën si thirrje për dhunë; të tjerë vunë në dukje se xhami formohet vetëm në temperatura jashtëzakonisht të larta, si pas shpërthimeve bërthamore.
Fine ka një histori postimesh kontroverse; më parë këtë vit ai pati shkruar në rrjetet sociale “vdisni urie” duke reaguar ndaj situatës humanitare në Gaza. /mesazhi
Deputeti amerikan Randy Fine: “Gaza të bëhet xham” — deklaratë që ngjall zemërim
