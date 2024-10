“Djalli ju frikëson (kërcënon) me varfëri dhe ju urdhëron për (vepra) të këqija, e All-llahu ju garanton falje (mëkatesh) e begati; All-llahu është dhurues i madh, i dijshëm.” (Kur’an: Bekare: 268)

—–

Teologjikisht shoqërisë që i ka dalë frika për (bukën e gojës), është e vetmja shoqëri e cila ka dinjitetin dhe meritën të mos udhëhiqet nga “Mediokër”.

Frika se po të mos i bindemi të keqes do ngelim (pa bukë, apo na heqin bukën e gojës) është pikërisht arsyeja se pse janë instaluar në shoqëri shumë keqbërës.

—–

Derisa të na dalë frika për bukën e gojës do mbetemi peng i Djallit.

Hoxhë Vladimir Kera