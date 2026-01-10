Dermatologu paralajmëron për gabimet më të zakonshme që njerëzit bëjnë në dimër

Dimri sjell shumë gëzime, por edhe sfida për lëkurën tonë. Ajri i ftohtë, era dhe ajri i thatë në dhomat e ngrohta mund ta thajnë atë, duke e bërë të ndjeshme dhe të prirur ndaj acarimit.
Megjithatë, shumë njerëz bëjnë një gabim kyç në kujdesin e lëkurës gjatë muajve të ftohtë. Dermatologia Dr. Tiffany J. Libby zbuloi për Parade se çfarë duhet të kemi kujdes në dimër për ta mbajtur lëkurën të shëndetshme dhe të hidratuar.
Pse kujdesi dimëror është i ndryshëm?
Gjatë dimrit, lagështia e ulët thith lagështinë nga lëkura jonë. Ajri i ftohtë dhe i thatë jashtë dhe ajri i nxehtë dhe i thatë brenda mund të prishin seriozisht barrierën e lëkurës. Kjo çon në humbje të lagështisë, thatësi, skuqje dhe madje edhe përkeqësim të gjendjeve si ekzema dhe psoriaza. Lëkura bëhet e tendosur dhe vijat e holla dhe rrudhat bëhen më të dukshme.
Gabim kryesor për të shmangur
Sipas ekspertëve, gabimi më i madh është të vazhdosh të përdorësh të njëjtën rutinë të kujdesit për lëkurën si në verë. Produktet me teksturë më të lehtë, si xhelet pastruese dhe lëngjet hidratuese, thjesht nuk janë të mjaftueshme për të mbrojtur lëkurën tuaj nga kushtet e ashpra të dimrit. Lëkura juaj ka nevojë për ndihmë shtesë për të ruajtur lagështinë kur mjedisi juaj po e than vazhdimisht atë.
Këshilla për lëkurë të shëndetshme në dimër
Për të ruajtur shëndetin dhe bukurinë e lëkurës suaj, dermatologët rekomandojnë disa ndryshime kyçe. Së pari, zëvendësoni pastruesit me shkumë me pastrues më të butë, më kremozë ose me bazë vaji që nuk e zhveshin lëkurën tuaj nga vajrat e saj natyralë.
Pastaj zgjidhni një krem hidratues më të pasur dhe më të trashë. Kërkoni përbërës si ceramide, acid hialuronik dhe glicerinë që ndihmojnë në rivendosjen e barrierës së lëkurës dhe bllokimin e lagështisë. Konsideroni gjithashtu futjen e një serumi hidratues para se të aplikoni kremin për një dozë shtesë hidratimi.
Është gjithashtu e rëndësishme të zvogëloni përdorimin e përbërësve të fortë aktivë si retinoli dhe acidet eksfoliuese. Nëse vini re se lëkura juaj bëhet e ndjeshme, përdorni ato më rrallë. Mos harroni kremin mbrojtës nga dielli – rrezet UV janë ende të pranishme në dimër. Këshilla shtesë përfshijnë përdorimin e një lagështuesi ajri në shtëpinë tuaj dhe shmangien e dusheve të gjata dhe të nxehta, të cilat mund ta thajnë më tej lëkurën tuaj.