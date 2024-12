Dëshironi të siguroheni që fëmija juaj të ketë inteligjencën më të lartë sesa mesatarja?

Startup amerikan, Heliospect Genomics po u kërkon prindërve që të paguajnë deri në 50 mijë dollarë për të testuar embrionet e tyre për inteligjencën (IQ) dhe cilësi të tjera të dëshirueshme për fëmijën e tyre të ardhshëm.

Do të dëshironit të siguronit që fëmija juaj i palindur të ketë një IQ më të lartë se mesatarja?

Tani, me ndihmën e teknologjisë së përmirësimit gjenetik, kjo duket e mundur. Megjithatë, kjo fushë mbetet shumë e debatueshme, pasi mund të normalizojë idenë e “superioritetit” dhe “inferioritetit” te njerëzit, shkruan odditycentral.

Sipas një videoje të fshehtë të siguruar nga grupi i fushatës “Hope Not Hate”, të paktën një kompani e parashikimit gjenomik ka nisur të shesë shërbimet e saj për prindërit që mund të përballojnë koston. Heliospect Genomics, sipas të dhënave, tashmë ka ofruar shërbimet e saj për mbi një duzinë prindërish që po kalojnë nëpër procesin e fekondimit in-vitro, duke u kërkuar deri në 50 mijë dollarë për të skanuar 100 embrione për IQ dhe cilësi të tjera, duke pretenduar se teknologjia e tyre mund të ndihmojë në përzgjedhjen e fëmijëve me rezultate IQ gjashtë pikë më të larta se ato të konceptuarit natyrshëm.

Pamjet e siguruara nga organizata Hope Not Hate dhe të shqyrtuara nga theguardian duket se tregojnë punonjësit e Heliospect Genomics duke prezantuar shërbimet e kompanisë për klientë të mundshëm, duke pretenduar se ata mund të testojnë deri në 100 embrione për “IQ dhe tiparet e tjera ‘të ndaluara’ që të gjithë dëshirojnë”, përfshirë seksin dhe gjatësinë, si dhe rreziqet për obezitet ose probleme të shëndetit mendor.

Lajmi për këtë shërbim kontroversial u bë viral muajin e kaluar, duke nxitur reagime nga disa gjenetistë dhe bioetikë, të cilët thanë se ai ngre shumë çështje morale dhe mjekësore. Disa argumentuan se shërbimi përforcon idenë se pabarazia sociale është e lidhur me shkaqe biologjike dhe jo shoqërore, ndërsa të tjerë pohuan se kjo është një fushë gri, për të cilën publiku i gjerë nuk ka pasur mundësi të reflektojë seriozisht.

Kur u pyet për komente, një zëdhënës i Heliospect Genomics tha se startupi amerikan është aktualisht në fazën “stealth” dhe ende duke zhvilluar shërbimet e tij, por shtoi se po përgatitet për një prezantim publik. Kompania deklaroi gjithashtu se nuk do të miratojë prodhimin në shkallë industriale të vezëve ose embrioneve, as përzgjedhjen elitare, dhe nuk do të ofrojë testime për tiparet e “trinisë së errët” apo për bukurinë.

“Me eugjenikë liberale nënkuptojmë që prindërit duhet të jenë të lirë, madje edhe të inkurajuar, të përdorin teknologjinë për të përmirësuar perspektivat e fëmijëve të tyre, kur kjo të jetë e mundur”, tha Jonathan Anomaly, akademik në bordin e Heliospect Genomics.

“Të gjithë mund të kenë sa fëmijë të duan dhe të kenë fëmijë që janë në thelb të lirë nga sëmundjet; do të jetë fantastike”, tha Michael Christensen, CEO i Heliospect dhe një ish-tregtar në tregjet financiare, gjatë një video-telefonate në muajin nëntor të vitit 2023, e regjistruar nga një studiues i Hope Not Hate.

Përveç polemikave për “fëmijët e dizajnuar,” Heliospect Genomics gjithashtu ka ngritur shqetësime lidhur me mënyrën se si e siguron të dhënat e saj, ku disa media raportojnë se mjetet e parashikimit të saj bazohen në të dhëna nga Biobanka e Mbretërisë së Bashkuar, një depo gjenetike e financuar publikisht dhe kryesisht e përdorur për kërkime të lidhura me shëndetin.