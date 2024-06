Detaje nga Renault 4 i ri, i cili do të ketë një rreze veprimi prej 400 kilometrash

Renault udhëhiqet nga politika që blerësit e modeleve të veturave retro të joshen më shumë nga ato me dizajn modern, kështu që u paralajmëruar vetura elektrike e një prej modeleve më të pritur – Renault 4.

Renault 4 EV i ri u pa gjatë testimit dimrin e kaluar dhe së shpejti duhet të shkëlqejë në Motor Show në Paris.

Sipas fotove të para të modelit koncept, ai do të ketë dritat karakteristike të rrumbullakët dhe dritat e pasme vertikale.

Francezët planifikojnë të hedhin në treg “katërshen” në formën e një hatchback dhe një SUV me gjatësi 4.15 metra.

Mesa duket nuk do të ketë version bazë prej 95 kuaj-fuqi, por vetëm modele më të fuqishme me 120 dhe 150 kuaj fuqi, të lidhura me bateri 40 kWh që do të ofrojnë pak më shumë se 400 kilometra rreze veprimi.

Gjithashtu janë planifikuar rritje shtesë në 42 dhe 52 kWH. Lëshimi zyrtar i modelit pritet diku vitin e ardhshëm dhe nuk do të jetë i lirë.

Renault nuk e përjashton lëshimin e një varianti me tërheqje me të katër rrotat dhe, interesant është se performanca nuk do të jetë nëpërmjet dy motorëve elektrikë, por një sistemi elektronik.

Mediat franceze lënë të kuptohet se do të jetë më i shtrenjtë se Renault 4 E-Tech i ri edhe pse Renault 4 është ende në fazën e studimit.

Pritet një çmim rreth 30 mijë euro në opsionin më ekonomik, pa stimuj shtetërorë.