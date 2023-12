Detaje për shkëmbimin e zjarrit që ndodhi dje në Zubin Potok

Në raportin ditor të Policisë së Kosovës janë dhënë detaje të reja rreth sulmit të djeshëm ndaj zyrtarëve policor nga disa persona në Bube të Zubin Potokut.

Në raport është thënë se gjatë patrullimit, policia ka vërejtur disa automjete të dyshimta duke lëvizur dhe në përpjekje për t’i ndaluar kanë hasur në rezistencë të armatosur.

Ndërkohë që në vetëmbrojtje, zyrtarët policor thuhet se kanë qenë të obliguar të përdorin armët dhe kanë arrestuar një person.

Ndërkaq, personit të arrestuar i janë gjetur 40 dele pa dokumente përcjellëse, derisa janë konfiskuar edhe dy automjete tjera të të dyshuarve tjerë që kanë ikur.

Gjithashtu, me vendim të prokurorit delet me kamion janë dërguar në Terminalin Doganor, derisa i dyshuari është dërguar në mbajtje.

