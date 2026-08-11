Devijimi i lumit Ibër, Vuçiç pas reagimeve: Është çështje e brendshme e Serbisë, ç’lidhje ka Shqipëria?

Presidenti serb Aleksandër Vuçiç ka reaguar sërish, pasi deklaratat e tij se Serbia po shikon mundësinë që të devijojë rrjedhës e Lumit Ibër, i cili furnizon Liqenin e Ujmanit, jetik për nevojat e Kosovës me ujë, shkaktuan reagim të gjerë të faktorit shqiptar.
Për RTS, Vuçiç, pas ‘përplasjeve’ mes Prishtinës e Beogradit ka deklaruar se zhvendosja e rrjedhës së Lumit Ibër është ‘çështje e brendshme e jona’.
“Nuk e di se çfarë lidhjeje ka Ibri me Shqipërinë”, tha presidenti Vuçiç më tej.
Presidenti i Serbisë komentoi gjithashtu pse deklarata e tij për lumin Ibër e shtyu palën shqiptare të kontaktojë Brukselin dhe nga u njoftua se do të ngrihet një grup pune.
Ai theksoi se shqiptarët “duhet ta bëjnë këtë për të mbuluar të gjitha krimet e tyre kundër popullit serb – arrestime, ngacmime, ngacmime të serbëve, shembje shtëpish, rrahje fjalë për fjalë të serbëve vetëm sepse serbët janë kudo”.
Sipas tij, terrori po kryhet së bashku me organet e bashkësisë ndërkombëtare për të minuar çdo ditë institucionet e Serbisë në Kosovë dhe për të forcuar institucionet që nuk kanë lidhje me të drejtën ndërkombëtare dhe nuk janë themeluar në përputhje me normat e së drejtës publike ndërkombëtare.
Presidenti serb tha se sonte (të hënën) do të ketë një bisedë me Milan Mojsiloviqin, pasi sot foli me komandantin e KFOR-it rreth qëllimit të tyre për të braktisur urën mbi lumin Ibër në Mitrovicë.
Siç tha ai, ata janë të habitur që kaq shumë vite pas shpalljes së pavarësisë së Prishtinës, ata ende nuk kanë njohje nga Serbia dhe shumë vende në botë.
“Ata duhet ta përfundojnë lojën e tyre dhe do të vazhdojnë ta bëjnë këtë. Varet nga ne të jemi të duruar, të jemi mjaftueshëm të zgjuar, të jemi mjaftueshëm të përgjegjshëm, të mos nxitohemi me kokëfortësi drejt luleshtrydheve, jo sepse kemi frikë nga askush. Siç mund ta shihni, unë nuk kam frikë prej tyre dhe mendoj më të keqen për veprimin e përbashkët të Prishtinës, me të gjithë faktorët ndërkombëtarë kundër popullit serb. Më të keqen”, theksoi Vuçiç.