Dheu kaplon autostradën në Brazil, lë të vdekur e të zhdukur

Rrëshqitja e dheut në një autostradë në jug të Brazilit ka lënë të vdekur dy persona dhe dhjetëra të zhdukur.

Sasi e madhe dheu rrëshqiti në autostradën në Parana duke goditur mbi 21 automjete që po lëviznin, raportoi BBC.

Ekipet e shpëtimit thanë se moti i keq dhe vendndodhja e largët kanë komplikuar përpjekjet e kërkimit.

Zjarrfikësit po përdorin kamera specifike për të lokalizuar të mbijetuarit e mundshëm. Mendohet se deri në 30 persona janë të zhdukur.

Pamjet nga ngjarja tregojnë një kamion kacavjerrë nga një anë e urës. Shpëtuesit gjetën trupin e shoferit të kamionit.

Një tjetër shofer kamioni i të cilit ishte zhytur në baltë, u shpëtua dhe pati pak lëndime.

Deri tash, gjashtë të mbijetuar janë lokalizuar.

#BREAKING #BRAZIL #BRASIL

🔴BRAZIL :#VIDEO MASSIVE LANDSLIDE ON THE BR 376 HIGHWAY IN GUARATUBA MUNICIPALITY, IN PARANA,

Many cars and trucks were buried.

1 person dead, many missing people.#BreakingNews #UltimaHora #Paraná #Guaratuba #Landslide #Deslizamiento #Deslizamento pic.twitter.com/3gs2BfBQ9H

— loveworld (@LoveWorld_Peopl) November 29, 2022