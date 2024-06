Dhjetë Ditët më të çmuara të vitit

Nga sot filluan 10 Ditët më të çmuara të vitit! Prandaj, mos i kaloni ato dosido, sepse Muhammedi a.s ka thënë:

“ Nuk ka ditë në të cilat puna e mirë është më e dashur tek Allahu sesa në këto ditë (dhjetë ditët e para të muajit Dhul-hixhxhe). I thanë: O i Dërguari i Allahut, a janë më të mira edhe se xhihadi në rrugë të Allahut? Tha: ” Po, janë më të mira edhe se xhihadi në rrugë të Allahut, përveç atij (personi) që shkoi me veten dhe pasurinë e tij në të dhe nuk kthehet me gjë prej saj.” (Buhariu).

Sot pra jemi në ditë xhumaje dhe në ditën e parë të këtyre 10 ditëve më të çmuara, prandaj, le t’i përvjelim mëngët!

Hoxhë Husamedin Abazi