Dhjetë persona asfiksohen nga zjarri në Shtime, policia jep detaje

Dhjetë persona janë asfiksuar nga zjarri që shpërtheu në rrethana të panjohura në Shtime.
Tre prej të asfiksuarve, kanë vazhduar tretmanin mjekësor në Qendrën Emergjente në Ferizaj.
Sipas policisë, dy vetura janë djegur dhe disa mjete pune, derisa dëmet vlerësohen të jenë të konsiderueshme.
“Si pasojë e zjarrit i cili ka shpërthyer në rrethana të panjohura janë asfiksuar 10 perona të cilëve u është ofruar tretman mjekësor, tre prej të cilëve kanë vazhduar tretmanin në QE-Ferizaj, po ashtu janë djegur edhe dy vetura dhe disa mjete pune-pronë e dy ankuesve kosovarë. Dëmet janë të konsiderueshme ndërsa lidhur me rastin është informuar edhe prokurori. Rasti duke u hetuar”, thuhet në raportin e policisë./