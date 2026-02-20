Dhjetëra izraelitë, përfshirë nënkryetarin e Knessetit izraelit hynë në Gaza

Ushtria izraelite njoftoi se dhjetëra izraelitë, përfshirë nënkryetarin e Parlamentit izraelit (Knesset), kanë hyrë në Rripin e Gazës, transmeton Anadolu.
Në deklaratën me shkrim të ushtrisë thuhet se këta individë kaluan gardhin e sigurisë dhe hynë në Rripin e Gazës nga kufiri izraelit.
Deklarata shtoi se këta individë u gjurmuan nga ushtria, u ndaluan, u kthyen në Izrael dhe iu dorëzuan policisë.
Një raport në televizionin shtetëror izraelit KAN deklaroi se midis atyre që infiltruan në Gaza ishin Limor Son Har-Melech, nënkryetari i Knessetit i ekstremit të djathtë dhe dhjetëra aktivistë nga Lëvizja Nahala e krahut të djathtë.
Thuhet se kjo iniciativë synonte të bënte thirrje për krijimin e vendbanimeve të paligjshme hebraike në territoret palestineze.
Har-Melech, nga partia e ekstremit të djathtë “Fuqia Hebraike”, bëri një postim në llogarinë e platformës sociale të kompanisë X me seli në SHBA.
Har-Melech tha se hyri në Gaza me Lëvizjen Nahala dhe dhjetëra të tjerë.
E themeluar në vitin 2005, Lëvizja Nahala mbështet zgjerimin e vendbanimeve në Bregun Perëndimor bazuar në vizionin e saj “Izraeli i Madh” ndërsa kundërshton zgjidhjet politike dhe praninë e vazhdueshme të popullit palestinez në tokën e tyre.