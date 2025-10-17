Dhjetëra mijëra besimtarë falin namazin e xhumasë në xhaminë Al-Aksa

Dhjetëra mijëra besimtarë kanë falur sot namazin e xhumasë në xhaminë Al-Aksa, pasi kishin ardhur që në orët e hershme të mëngjesit, pavarësisht masave të rrepta ushtarake të vendosura nga forcat izraelite.
Sipas burimeve lokale, ushtria izraelite ka forcuar kontrollin në qytetin e vjetër të Jerusalemit dhe në afërsi të portave Bab al-Asbat dhe Bab al-Amud, ku ka ngritur disa pika kontrolli dhe ka ndaluar të rinjtë për t’u kontrolluar dokumentet e identitetit.
Po ashtu, forcat izraelite kanë sulmuar një të moshuar pranë portës Bab al-Asbat teksa shkonte për t’u falur dhe kanë rrahur një të ri në të njëjtin vend, duke i ndaluar hyrjen në xhami. /mesazhi