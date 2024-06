Dhoma e Përfaqësuesve voton projektligjin që ndalon Departamentin të ndajë numrin e vik’timave nga autoritetet në Ga’za

Dhoma e Përfaqësuesve të SHBA-së miratoi projektligjin për çështjen që Departamenti i Shtetit të mos ndajë të dhënat e Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza lidhur me numrin e viktimave në sulmet izraelite në Gaza, transmeton Anadolu.

Projektligji në lidhje me mosndarjen e numrit të palestinezëve të vrarë dhe të plagosur në Gaza për shkak të sulmeve izraelite iu paraqit për votim anëtarëve të Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA-së.

Projektligji i cili synon të parandalojë shpërndarjen e të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza nga Departamenti Amerikan i Shtetit, u miratua me 269 vota pro dhe 144 vota kundër.

Në mënyrë që projektligji të bëhet ligj, ai duhet të kalojë edhe votimin në Senat.

– “Mohim i gjenocidit”

Rashida Tlaib, e vetmja anëtare e Kongresit Amerikan me origjinë palestineze, e përshkroi mbështetjen e projektligjit si “të neveritshëm” në fjalimin e saj në Dhomën e Përfaqësuesve.

“Ky është mohim i gjenocidit. Anëtarët e Dhomës së Përfaqësuesve duan të ndalojnë edhe përmendjen e numrit të vrasjeve të palestinezëve”, tha Tlaib e cila lexoi në Dhomën e Përfaqësuesve numrin e të vrarëve dhe të plagosurve në Gaza.

It’s disgusting that my colleagues would support legislation to prohibit U.S. officials from even citing the Palestinian death toll.

They want to erase the Palestinians who are living, and now they are trying to erase the Palestinians who are dead. This is genocide denial. pic.twitter.com/ZY3x0BIlQ0

— Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) June 27, 2024