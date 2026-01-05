Dhuna në lindje të RD Kongos detyron mijëra refugjatë të ikin drejt Burundit

Dhjetëra mijëra qytetarë nga Republika Demokratike e Kongos janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre për shkak të përshkallëzimit të dhunës në lindje të vendit. Mbi 80,000 persona kanë kaluar kufirin drejt Burundit, ndërsa luftimet në provincën Kivu e Jugut kanë zhvendosur të paktën gjysmë milioni njerëz gjatë muajve të fundit.
Rreth 8,000 refugjatë janë strehuar aktualisht në kampin tranzitor Cishemere në Burundi, ku shumë prej tyre jetojnë në tenda të mbipopulluara. Refugjatët tregojnë se janë zhvendosur disa herë, kanë humbur anëtarë të familjes dhe kanë bërë udhëtime të rrezikshme në kërkim të sigurisë.
Kampi përballet me mungesë të madhe uji, ilaçesh dhe kushte të dobëta sanitare, ndërsa sezoni i shirave po e përkeqëson situatën. Një marrëveshje paqeje mes RD Kongos dhe Ruandës nuk ka arritur të ndalë luftimet në Kivu e Jugut dhe Kivu e Veriut.
Agjencitë humanitare paralajmërojnë se burimet janë drejt shterimit, ndërkohë që Burundi aktualisht strehon afro 200,000 refugjatë në total. /mesazhi