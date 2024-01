Dhunë në Bangladesh në prag të zgjedhjeve të përgjithshme

Bangladeshi u përball me zjarrvënie dhe dhunë pas thirrjeve të partive opozitare për një bllokim 48-orësh në prag të zgjedhjeve të përgjithshme të së dielës, raporton Anadolu.

Në një sulm të tillë, të paktën katër pasagjerë në trenin e udhëtarëve Benapole Express, duke përfshirë dy fëmijë dhe një grua, u dogjën për vdekje. Tetë persona me lëndime të pësuara nga djegia u pranuan në gjendje kritike në Institutin Kombëtar të Djegieve dhe Kirurgjisë Plastike Sheikh Hasina në kryeqytetin Dhaka, u tha gazetarëve koordinatorja e njësisë së djegieve Dr. Samanta Lal Sen.

Katër vagonë treni dyshohet se u dogjën të premten mbrëma kur po mbërrinin në Dhaka nga qyteti perëndimor Jessore, tha shërbimi zjarrfikës.

Pas sabotimit të pretenduar, autoritetet hekurudhore pezulluan operimet e 31 trenave gjatë fundjavës.

Disa qendra të votimit të vendosura në shkolla fillore janë djegur në disa zona të premten mbrëma dhe herët të shtunën mes grevave të opozitës që nisën të shtunën.

Kryeministrja Sheikh Hasina shprehu ngushëllime dhe paralajmëroi se do të ndërmarrë veprime të ashpra kundër autorëve të krimeve, ndërsa Partia Nacionaliste e Bangladeshit (BNP) e opozitës kërkoi një hetim të lehtësuar nga OKB-ja.

Muajin e kaluar, katër persona u dogjën për vdekje në një incident të ngjashëm me tren udhëtarësh.

Partitë opozitare të udhëhequra nga BNP-ja kanë qenë në rrugë duke kërkuar bojkot të zgjedhjeve, duke i quajtur ato përpjekje “të inskenuar” për të legjitimuar sundimin e partisë në pushtet Awami League.

Opozita ka kërkuar një sistem kujdestar neutral për administrimin e zgjedhjeve, një thirrje që qeveria e ka refuzuar, duke e quajtur atë jokushtetuese.

Bangladesh will hold a general election on Sunday in the backdrop of boycotts and violence. Opposition supporters and government critics have been detained in their thousands, and the paramilitary deployed across the country to keep the peace pic.twitter.com/pCGqMUXCIS

— TRT World (@trtworld) January 6, 2024