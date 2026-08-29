Diabeti i tipit 2 po rritet ndjeshëm te gratë e reja, ekspertët ngrenë alarmin

Rritja e rasteve të obezitetit po shoqërohet me një shtim shqetësues të diagnozave me diabet të tipit 2 te gratë e reja, sipas një studimi të gjerë të kryer në Angli.
Numri i diagnozave të kësaj sëmundjeje kronike te gratë e moshës 20 deri në 29 vjeç është rritur me afro 70 për qind gjatë dekadës së fundit. Kjo rritje është dukshëm më e lartë krahasuar me atë të regjistruar te burrat e së njëjtës grupmoshë, ku rastet janë shtuar me rreth 43 për qind.
Ndërkohë, diagnozat te personat e moshës 60 deri në 79 vjeç kanë shënuar rënie, megjithëse kjo grupmoshë vazhdon të përbëjë pjesën më të madhe të pacientëve me diabet të tipit 2 në Angli.
Studimi, i publikuar në revistën shkencore “The Lancet Regional Health”, zbuloi se pesha trupore e grave nën 30 vjeç me diabet është rritur më shumë se në çdo grup tjetër që nga viti 2011.
Indeksi mesatar i masës trupore, i njohur si BMI, te pacientet e kësaj grupmoshe u rrit nga 37,7 në vitin 2011 në 40,7, nivel që klasifikohet si obezitet i rëndë.
Sëmundja mund të jetë më agresive te të rinjtë
Ekspertët paralajmërojnë se të dhënat janë veçanërisht shqetësuese, pasi diabeti i tipit 2 që shfaqet para moshës 40-vjeçare, i njohur si diabet me fillim të hershëm, mund të zhvillohet në mënyrë më agresive dhe të shkaktojë komplikime serioze.
Sipas autorëve të studimit nga “Imperial College London”, rezultatet tregojnë se masat qeveritare kundër obezitetit nuk po arrijnë të ndikojnë mjaftueshëm te brezat e rinj.
“Nevojiten ndërhyrje më të hershme dhe më intensive që trajtojnë ushqyerjen, aktivitetin fizik dhe faktorët më të gjerë që ndikojnë në zhvillimin e obezitetit të rëndë”, paralajmëruan studiuesit.
Mbi katër milionë njerëz në Mbretërinë e Bashkuar jetojnë me diabet të tipit 2. Kjo është një gjendje kronike gjatë së cilës organizmi nuk reagon siç duhet ndaj hormonit insulinë ose nuk prodhon sasi të mjaftueshme të tij. Si rezultat, niveli i sheqerit në gjak mund të rritet në mënyrë të rrezikshme.
Nëse nuk kontrollohet, sëmundja mund të rrisë ndjeshëm rrezikun për probleme të rënda shëndetësore, përfshirë sëmundjet e zemrës, goditjen në tru, humbjen e shikimit dhe amputimin e gjymtyrëve.
Obeziteti është një nga faktorët kryesorë të rrezikut. Aktualisht, rreth dy në tre të rritur në Mbretërinë e Bashkuar klasifikohen si mbipeshë ose obezë, që do të thotë se kanë një indeks të masës trupore mbi 25.
Studime të mëparshme kanë treguar se përqindja e grave britanike me obezitet është pothuajse dyfishuar që nga viti 1993, duke u rritur nga 16,4 në 30 për qind.
Çfarë treguan të dhënat?
Për të analizuar ndryshimin e rasteve me kalimin e kohës, shkencëtarët shqyrtuan të dhënat e Shërbimit Kombëtar Shëndetësor britanik për personat e diagnostikuar me diabet të tipit 2 në Angli nga viti 2011 deri më 2024.
Ata krahasuan normat vjetore të diagnostikimit sipas moshës, gjinisë dhe përkatësisë etnike, si dhe analizuan BMI-në e pacientëve në momentin e diagnostikimit.
Në vitin 2011, te gratë e moshës 20 deri në 29 vjeç regjistroheshin rreth 26 diagnoza për çdo 100 mijë gra. Deri në vitin 2024, kjo shifër u rrit në 44 raste për çdo 100 mijë, ose rreth 69 për qind më shumë.
Rritje u regjistrua edhe te burrat dhe gratë e moshës 30 deri në 39 vjeç, por jo në të njëjtin nivel si te grupmosha më e re.
Në të kundërt, diagnozat te burrat nga 60 deri në 79 vjeç ranë me rreth 7 për qind, ndërsa te gratë e kësaj moshe rënia ishte afërsisht 4 për qind.
Pavarësisht shtimit të rasteve te të rinjtë, personat mbi 60 vjeç vazhdojnë të kenë shkallën më të lartë të diagnostikimit në përgjithësi.
Studiuesit sugjerojnë se gratë e reja mund të kenë më shumë gjasa të diagnostikohen, pasi kanë kontakte më të shpeshta me shërbimet shëndetësore sesa burrat, për shembull gjatë shtatzënisë.
Barnat për dobësim nuk janë zgjidhje e vetme
Dr. Shivani Misra, profesoreshë e asociuar klinike në “Imperial College London” dhe autorja kryesore e studimit, tha se obeziteti i rëndë po shfaqet më herët te të rinjtë dhe po e ul moshën e diagnostikimit me diabet të tipit 2.
“Mendojmë se shfaqja më e hershme e obezitetit të rëndë po e rrit rrezikun e diabetit të tipit 2 që në moshë të re. Kjo është shumë shqetësuese, duke pasur parasysh pasojat e rënda shëndetësore të diabetit me fillim të hershëm”, deklaroi ajo.
E pyetur për përdorimin e barnave GLP-1, si “Mounjaro”, “Ozempic” dhe “Wegovy”, të cilat përdoren për trajtimin e diabetit dhe menaxhimin e peshës, Dr. Misra theksoi se ato nuk duhet të konsiderohen si një zgjidhje e vetme.
“Barnat GLP-1 janë vetëm një pjesë e përpjekjeve për të luftuar rritjen e diabetit të tipit 2 te të rinjtë. Ende nuk ka studime të mjaftueshme për të përcaktuar nëse përdorimi i tyre në shkallë të gjerë te adoleshentët dhe të rinjtë me obezitet mund ta parandalojë sëmundjen”, shpjegoi ajo.
Edhe Helen Kirrane nga organizata “Diabetes UK” e cilësoi rritjen e rasteve te të rinjtë si thellësisht shqetësuese.
“Çdo diagnozë e diabetit të tipit 2 është serioze, por sëmundja mund të jetë më agresive te personat e rinj, duke rritur rrezikun e komplikimeve shkatërruese dhe duke shkurtuar jetën”, paralajmëroi ajo.