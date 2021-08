Dieta me bazë bimore e pasur me vaj ulliri dhe domate, zvogëlon rrezikun e sëmundjeve të zemrës

Sëmundjet e zemrës janë ndër shkaqet kryesore të vdekjeve në botë dhe për ta shmangur atë, një dietë me origjinë kryesisht bimore është opsioni më i mirë sipas rezultateve të një meta-analize të botuar në Oxford Academic Journal.

Studiuesit nga Universiteti i Napolit rishikuan pothuajse 100 studime mbi lidhjen midis rrezikut të sëmundjeve të zemrës dhe shprehive të të ngrënit. Ata u përqendruan në kategori të caktuara ushqimore, të tilla si mishi i kuq, shpendët, vezët, produktet e qumështit, arrat, drithërat.

Ekspertët zbuluan se konsumimi i ushqimeve kryesisht me origjinë bimore, të pasura me perime dhe pak mish, ishte i lidhur me shëndetin më të mirë të zemrës dhe një rrezik më të ulët të vdekjes nga sëmundjet e zemrës.

Në veçanti, reduktimi i marrjes së gjalpit dhe mishit të kuq – në favor të zarzavateve me gjethe, domateve dhe vajit të ullirit – mund ta mbrojë zemrën tuaj, sugjerojnë rezultatet e hulumtimit.

Hulumtimet kanë treguar një lidhje të qartë midis një mundësie më të lartë për të zhvilluar sëmundje të zemrës dhe një diete të pasur me mish të përpunuar, të tilla si salsiçe, sallam dhe proshutë. Për të mbrojtur zemrën tuaj, hulumtimet sugjerojnë që të hani mish të përpunuar vetëm herë pas here, më pak se dy racione në javë.

Mishi i kuq është gjithashtu i lidhur në mënyrë të konsiderueshme me rrezikun e sëmundjeve të zemrës, sipas të dhënave, edhe pse rreziku është më pak i qartë. Zëvendësimi i mishit të kuq me burime të tjera të proteinave është i mirë për shëndetin e zemrës – përfundoi studimi.

Gjithashtu, rezultatet treguan se gjalpi nuk ishte i lidhur drejtpërdrejt me një rrezik të konsiderueshëm të sëmundjeve të zemrës kur merret me moderim. Sidoqoftë, është vërejtur se përmban shumë yndyra dietike që mund të rrezikojnë shëndetin e zemrës dhe ata kanë gjetur se zëvendësimi i gjalpit me vaj ulliri shoqërohet me një rrezik më të ulët të sëmundjeve.

Peshku dhe pula nuk lidhen me të njëjtat rreziqe, kurse perimet me gjethe jeshile dhe domatet janë të shkëlqyera për zemrën tuaj.

Konsumimi i të paktën dy racioneve me perime në ditë shoqërohet me deri në 34 për qind rrezik më të ulët të vdekjes nga sëmundjet e zemrës. Perimet dhe domatet jeshile me gjethe u shoqëruan me përfitimet më të mëdha.

Frutat janë gjithashtu të mira për shëndetin e zemrës, edhe pse lloji i frutave është i rëndësishëm. Frutat që kanë më shumë fibra dhe mikronutrientë, si mollët, manaferrat dhe agrumet, janë më të mira për ju.

Hulumtimet kanë treguar se frutat e përpunuara, të tilla si lëngu dhe frutat e konservuara, në të vërtetë mund të rrisin rrezikun e sëmundjeve të zemrës.