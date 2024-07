Dieta mesdhetare ndihmon kundër infarktit

Që dieta mesdhetare është e shëndetshme, kjo dihej prej kohësh, por tani studiuesit kanë zbuluar se kjo dietë ul edhe rrezikun ndaj iktusit dhe infarktit në masën 30%.

Ky është përfundimi i një studimi të bërë nga universiteti i Barcelonës, i botuar në “New England Jour – dan”, i cili ka analizuar për 8 vjet rresht gjendjen shëndetësore të 7500 personave, edhe të moshuar, duke monitoruar sistemin e tyre kardiovaskular dhe dietën ushqimore.

Studiuesit i kanë ndarë pjesëmarrësit në tri grupe. Grupi i parë ndiqte rregullisht një dietë me – sdhetare të integruar me vaj ulliri (një litër në javë), i dyti konsumonte fruta të thata (30 gramë në ditë) dhe grupi i tretë ndiqte një dietë të varfër me yndyrna.

Nga rezultatet dy grupet që përfitonin në nivel shëndetësor ishin grupi i parë dhe i dytë, të cilët konsumonin edhe yndyrna. Personat që morën pjesë në këto dy grupe shfaqën një ulje të rrezikut të patologjive kardiake, infarki dhe iktusi në masën 30%.