Digat që shkaktuan përmbytjet në Libi u ndërtuan nga kompani jugosllave

Dy digat mbi qytetin e Darnës në Libinë lindore, të cilat pëlciten dhe shkaktuan përmbytje me mijëra viktima, u ndërtuan nga kompani jugosllave. Digat e ndërtuara në vitet 1970 nuk janë mirëmbajtur në mënyrën e duhur, shkruan Klix.

Gjithashtu, vendndodhja e tyre, vetëm një kilometër mbi qytet, nuk ishte adekuate për një ndërmarrje të tillë arkitekturore.

Qyteti i Darnës ka përjetuar përmbytje të shpeshta në të kaluarën dhe për këtë arsye qeveria vendosi të ndërtojë diga për ta mbrojtur atë. Përmbytjet e mëdha dëmtuan qytetin në vitet 1941, 1959 dhe 1968.

Në vitet 1960 u krijua një studim që propozonte ndërtimin e digave, zbatimi i të cilave filloi shumë shpejt. Përmbytjet e vitit 1986 u tejkaluan nga digat e reja dhe uji nuk arriti në qytet.

Diga e sipërme kishte një kapacitet prej 1.5 milionë metër kub ujë, ndërsa e dyta kishte një kapacitet deri në 22 milionë metër kub ujë.

Kompania ish-jugosllave, tani serbe “Hidrotehnika-Hidroenergetika”, thekson se ndërmjet viteve 1973 dhe 1977 ka ndërtuar dy diga dhe një numër të madh objektesh si tunele, stacione pompimi dhe rezervuarë në rajonin e Darnës.

Gjithçka duhej të përdorej për ujitjen dhe furnizimin me ujë të qytetit dhe fshatrave përreth, si dhe parandalimin e përmbytjeve.

Nënkryetari i komunës së Darnës pranoi se digat nuk ishin mirëmbajtur që nga viti 2002. Zemërimi i publikut u nxit nga pretendimet në rrjetet sociale se fondet e destinuara për mirëmbajtjen e digës janë devijuar për qëllime të tjera. Eksperti i digave, Muhammad Ahmad, kritikoi në mediat libiane “kaosin e sigurisë dhe ngadalësinë e autoriteteve libiane” në lidhje me masat e sigurisë.

Sipas ekspertëve, skenari më i mundshëm i thyerjes së digës është shembja graduale fillimisht e digës së sipërme dhe më pas të poshtme. Reshjet ekstreme të shiut dhe mënyra se si u ndërtua diga kontribuan në fatkeqësi. Digat libiane janë bërë nga materiale të disponueshme në rajon, baltë dhe gurë. /koha

