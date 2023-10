Digjet Qendra islame në Londër, anëtarët akuzojnë policinë për neglizhencë

Një qendër islame në Londrën perëndimore, e njohur si Instituti Al-Falah, i cili u shërben kryesisht grave, u vandalizua dhe u dogj, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në ambientet dhe materialet fetare, duke përfshirë kopjet e Kuranit.

Pas depërtimit dhe vandalizmit fillestar, anëtarët e institutit thirrën policinë, por atyre iu tha se oficerët ishin shumë të zënë për të reaguar menjëherë.

Një sulm i mëpasshëm me zjarrvënie ndodhi, duke çuar në dëme të mëdha.

Motivi i sulmeve mbetet i paqartë dhe Policia Metropolitane po e trajton zjarrin si një akt zjarrvënieje, me dy incidentet të lidhura.

Anëtarët e institutit besojnë se ndërhyrja në kohë e policisë mund të kishte parandaluar sulmin e dytë.

Qendra konsiderohet jetike për komunitetin lokal musliman, duke ofruar aktivitete dhe shërbime të ndryshme, dhe ndërsa është e pasigurt nëse sulmet ishin islamofobike në natyrë, mundësia nuk është përjashtuar.

Anëtarët e komunitetit shprehin trishtim për incidentin dhe shpresojnë për mbështetje nga autoritetet.

Policia po vijon hetimet. /mesazhi

• Speaking to Anadolu, Al-Falah Institute’s chairperson Mariam Tariq said the police shrugged off their call after the first attack, saying they were “too busy.”

Islamic center set alight in London, members allege police negligence https://t.co/q7EKTNHaof pic.twitter.com/3deFvCHmmx

— Anadolu English (@anadoluagency) October 6, 2023