Dimri në Afganistan: Miliona përballen me krizë humanitare të përkeqësuar

Kushtet e ashpra të dimrit në Afganistan po e përkeqësojnë edhe më tej një krizë humanitare tashmë shumë të rëndë.
Sipas Kombeve të Bashkuara, rreth 17 milionë njerëz në vend po përballen me uri akute. Agjencitë e OKB-së paralajmërojnë se ndihma humanitare po arrin vetëm te një pjesë e vogël e atyre që kanë nevojë.
Situata është veçanërisht e vështirë për miliona refugjatë të kthyer së fundmi në Afganistan, të cilët përballen me mungesë ushqimi, strehimi dhe shërbimesh bazë, ndërsa dimri po forcohet.
Al Jazeera raporton se pa rritje të menjëhershme të ndihmës ndërkombëtare, kriza humanitare në Afganistan rrezikon të thellohet edhe më shumë gjatë muajve të dimrit.