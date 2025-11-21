Diplomati amerikan Reeker: Kosova ka nevojë për një Qeveri që bashkëpunon me SHBA-në

Diplomati amerikan, Philip Reeker, ka thënë se Republika e Kosovës ka nevojë për një qeveri e cila mund të bashkëpunojë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këtë deklaratë Reeker e ka bërë teksa është pyetur rreth sfidave në procesin e dialogut dhe atë se çfarë SHBA mund të bëjë për të lehtësuar procesin.
Reeker duke folur për zbatimin e marrëveshjeve, ka thënë se në momentin kur njëra palë refuzon të implementojë diçka, atëherë duhet të dalë me një ide të re për atë se si mund të negociohet tutje.
Megjithatë Reeker thotë kjo është shumë e vështirë, kur ke një Qeveri e cila nuk është e aftë për të marrë vendime.
“Është një proces i udhëhequr nga BE-ja. Është një proces i drejtuar nga BE-ja. Shtetet e Bashkuara e mbështetën atë – sigurisht kur po punoja për këtë më shumë se një dekadë më parë, kishim një partneritet të shkëlqyer me Catherine Ashton nën udhëheqjen e saj. Dhe pati një marrëveshje që të dyja palët e pranuan, por siç e theksoni me të drejtë, jo të gjitha këto marrëveshje janë zbatuar plotësisht. Nëse njëra palë nuk zbaton diçka, duhet të shfrytëzojë mundësinë për të propozuar diçka tjetër, të hartojë mundësi më të mira dhe të vazhdojë të flasë dhe të negociojë. Por kjo është shumë e vështirë për t’u bërë kur nuk ke një qeveri të aftë të marrë pjesë zyrtarisht”, ka thënë Reeker për Kosovo Online.
“ Siç thashë më parë, ky proces është bllokuar për shumë kohë. Njerëzit në të gjithë rajonin – e lëre më në Kosovë – meritojnë diçka më të mirë dhe meritojnë t’i lënë pas këto çështje të vjetra. Kur ndalesh dhe mendon se ka kaluar më shumë se një çerek shekulli që nga lufta e Kosovës, është koha të ecësh përpara dhe të përpiqesh përsëri të bësh përparim. Sa i përket Shteteve të Bashkuara, ne kemi shumë çështje në axhendën tonë. Ne kemi ofruar dhe dhënë mbështetje. Sigurisht që e kemi mbështetur Kosovën. Përsëri, Kosova ka nevojë për një qeveri që mund të bashkëpunojë me ne dhe të jetë e gatshme të zbatojë atë që është rënë dakord dhe të përpiqet të negociojë ose të dalë me ide të reja për çështjet e mbetura”, ka shtuar tutje ai.