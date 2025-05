Disa kompani ajrore ndërkombëtare pezullojnë fluturimet drejt aeroportit Ben Gurion

Disa kompani ajrore të huaja, përfshirë transportuesin kombëtar gjerman Lufthansa, kanë pezulluar fluturimet drejt Tel Avivit pas sulmit ajror të Houthive që goditi Aeroportin Ndërkombëtar Ben Gurion.

Sipas The Times of Israel, kompani të tjera si Air France, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines dhe linja ajrore hungareze me kosto të ulët Wizz Air kanë pezulluar gjithashtu fluturimet deri të paktën ditën e martë.

Gjithashtu, kompania ajrore spanjolle Air Europa anuloi fluturimin e saj të planifikuar nga Madridi drejt Tel Avivit, duke përmendur arsye sigurie. /mesazhi