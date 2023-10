Disa mijëra njerëz në Francë kundërshtojnë ndalimin e policisë duke mbajtur një tubim pro-palestinez

Disa mijëra njerëz kundërshtojnë ndalimin e policisë dhe demonstrojnë në Paris për të denoncuar fushatën ushtarake të Izraelit kundër Gazës dhe për të treguar mbështetje për palestinezët. Policia me helmeta spërkati me gaz lotsjellës dhe topa uji për të tentuar për të përzënë turmën.

Protestuesit, kryesisht të rinj me prejardhje të ndryshme që mbështesin palestinezët, shkruan “Palestinë e Lirë” mbi monumentin që qëndron në themel të Republikës Plaza në Parisin lindor.

Shumë prej tyre mbajnë flamuj palestinezë rreth shpatullave dhe thërrasin “Ne jemi të gjithë palestinezë”.

Në fillim të kësaj jave, mijëra njerëz marshuan në Paris në mbështetje të Izraelit dhe Kulla Eifel u ndriçua me ngjyrën blu dhe të bardhë të flamurit izraelit.

Sot gjatë ditës qeveria franceze erdhi me ndalesë të të gjitha protestave Pro Palestinës me arsyen e shfaqjes se antisemitizmit gjatë tyre. /mesazhi

A Pro-Palestine rally is happening now in Paris in direct conflict with the French government which banned any show of support for Palestine.

