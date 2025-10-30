Izraeli ka marrë trupat e dy robërve pasi ata iu dorëzuan Kryqit të Kuq nga Hamasi. Mbetjet do të transferohen në institutin kombëtar të mjekësisë ligjore të Izraelit për identifikim.
Palestinezët në Gaza thonë se po humbasin shpresën në armëpushimin pas shkeljes më vdekjeprurëse të Izraelit deri më tani që vrau më shumë se 100 njerëz në Gaza, kryesisht gra dhe fëmijë, të mërkurën.
Presidenti i SHBA-së Donald Trump thotë se armëpushimi është ende i fortë, ndërsa ndërmjetësi Katar shpreh zhgënjim, por thotë se ndërmjetësit mezi presin fazën tjetër të armëpushimit.
Forcat tokësore izraelite kryejnë vrasje në territorin libanez, Aoun i Libanit urdhëron ushtrinë të përballet me çdo ndërhyrje të ardhshme izraelite.
Lufta e Izraelit në Gaza ka vrarë të paktën 68,527 njerëz dhe ka plagosur 170,395 që nga fillimi i saj në tetor 2023.
Disa nga lajmet kryesore nga Lindja e Mesme këtë mbrëmje
