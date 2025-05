Disa nga ngjarjet kryesore të së martës në Palestinë

Palestinezët thonë se do të refuzojnë urdhrat izraelitë për t’u larguar nga shtëpitë e tyre – pasi Netanyahu tha se popullsia e Gazës do të “zhvendoset” si pjesë e një raundi të ri operacionesh ushtarake që synojnë vendosjen e një pushtimi të përhershëm izraelit të Rripit – të cilin ata e shohin si një parathënie të dëbimit të tyre të përhershëm.



Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, tha se arriti një marrëveshje me grupin rebel Huthi për t’i dhënë fund sulmeve amerikane në Jemen, disa orë pasi Izraeli kreu sulme në aeroportin e kryeqytetit Sanaa.



Houthi-t ende nuk kanë konfirmuar detajet e marrëveshjes dhe kanë thënë se do të vazhdojnë sulmet ndaj Izraelit në solidaritet me Gazën.



Një zëdhënës i Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, Antonio Guterres, thotë se operacionet humanitare në Gaza janë “në prag të mbylljes”, ndërsa një bllokadë izraelite e zhyt Rripin më tej në një katastrofë humanitare dhe ndërpret aksesin në ushqim, ujë, karburant dhe ndihmë.



Share this: Facebook

X