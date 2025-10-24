Disa nga zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme këtë mbrëmje

Fraksionet politike palestineze që takohen në Egjipt lëshojnë një deklaratë, duke thënë se kanë rënë dakord të vazhdojnë zbatimin e armëpushimit në Gaza dhe do t’ia dorëzojnë administrimin e enklavës një komiteti “teknokratësh” të pavarur.
OKB-ja dhe grupet e të drejtave të njeriut kanë shtuar thirrjet e tyre që Izraeli të lejojë shpërndarjen e papenguar të ndihmës humanitare në Gaza, pasi palestinezët ende përballen me urinë dhe mungesën e furnizimeve kritike.
Diplomati i lartë amerikan Marco Rubio thotë se as Hamasi dhe as agjencia e OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA) nuk mund të kenë një rol në Gaza, duke kundërshtuar një vendim të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë që tha se Izraeli duhet të lejojë të gjitha agjencitë e OKB-së, përfshirë UNRWA-në, të operojnë në Rrip.
Dy persona janë vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur në një sulm me dron izraelit ndaj një makine në jug të Libanit, thotë Ministria e Shëndetësisë e vendit.
