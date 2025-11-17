Disa nga zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme sonte

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka thënë se do të japë dritën jeshile për shitjen e avionëve luftarakë të përparuar F-35 në Arabinë Saudite, duke sinjalizuar një ndryshim të dukshëm në mënyrën se si Uashingtoni trajton transferimet e armëve të sofistikuara në vendet arabe.
Një burim në Spitalin Arab al-Ahli i thotë Al Jazeera se “një numër” njerëzish u plagosën kur dronët izraelitë qëlluan mbi një shkollë që strehonte njerëz të zhvendosur në lagjen Daraj të Qytetit të Gazës, në veri të Gazës.
Mjekët për të Drejtat e Njeriut në Izrael (PHRI) kanë thënë se të paktën 94 të burgosur palestinezë u konfirmuan se kanë vdekur në qendrat e paraburgimit izraelit që nga tetori 2023.
Ushtria izraelite ka thënë se ka vrarë dy palestinezë të tjerë në Gaza, duke i akuzuar ata se kanë kaluar “vijën e verdhë” dhe se paraqesin një “kërcënim të menjëhershëm” për ushtarët e saj.
Qeveria gjermane thotë se do të heqë një urdhër që pezullon disa shitje armësh në Izrael nga java e ardhshme, pas marrëveshjes së armëpushimit të arritur muajin e kaluar.
Më vonë sot, Këshilli i Sigurimit i OKB-së do të votojë për një projektrezolutë të SHBA-së që do të jepte dhe përcaktonte një mandat për vendosjen e një Force Ndërkombëtare të Stabilizimit (ISF) dhe për krijimin e qeverisjes kalimtare atje.
Hamasi dhe grupe të tjera të armatosura e kanë kritikuar projektrezolutën, duke paralajmëruar se do të hapte rrugën për kontroll të huaj mbi vendimmarrjen palestineze.
Ministri i Sigurisë Kombëtare i Izraelit, Itamar Ben-Gvir, thotë se nëse OKB-ja njeh zyrtarisht një shtet palestinez, atëherë kryeministri Benjamin Netanyahu duhet të urdhërojë vrasje të synuara të zyrtarëve të lartë të Autoritetit Palestinez.
Autoritetet e Gazës thonë se palestinezët e zhvendosur kanë nevojë për të paktën 300,000 tenda për t’u strehuar ndërsa dimri në enklavë thellohet.
Lufta e Izraelit në Gaza ka vrarë të paktën 69,483 palestinezë dhe ka plagosur 170,706 që nga tetori i vitit 2023.