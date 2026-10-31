Dita e 19 e protestës studentore, protestuesit mblidhen para ministrisë së Arsimit! Të pranishëm edhe të rinj nga diaspora

Qytetarët janë mbledhur përpara ministrisë së Arsimit në ditën e 19-të të protestës studentore, duke kërkuar largimin e qeverisë së kryeministrit Edi Rama.
Të pranishëm janë edhe të rinj nga diaspora. Njëri prej tyre tha në një prononcim për News24, se Shqipëria ka nevojë për diasporën, ndërsa theksoi se Edi Rama dhe Sali Berisha duhet të largohen.
Kujtojmë që të rinjtë kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe kanë refuzuar që të dialogojnë me të, duke theksuar se kërkesa e tyre është e panegociueshme. /panorama