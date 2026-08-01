“Divorci i shekullit” i Koresë së Jugut kushton 644 milionë dollarë

Kur të pasurve u dështon martesa, lajm janë milionat
Kryetari i gjigantit të biznesit SK Group, Chae Tae-won, urdhërohet t’i paguajë ish-gruas së tij 944 miliardë won, një shumë ekuivalente me rreth 483 milionë paund ose 644 milionë dollarë, pas një vendimi nga një gjykatë e Koresë së Jugut.
Çështja e profilit të lartë është përshkruar nga mediat lokale si “divorci i shekullit”.
Vendimi nuk është finalizuar ende dhe parashikon një kompensim më të ulët se 1.38 trilion won won që u dha fillimisht në favor të Roh So-yong në vitin 2024.
Zhvillimi i ri vjen më shumë se një dekadë pasi martesa e tyre u prish kur u zbulua se Chae kishte lindur një fëmijë me një grua tjetër.
Martesa 35-vjeçare
Chae dhe Roh, vajza e një ish-presidenti të Koresë së Jugut, ishin të martuar për 35 vjet.
Beteja ligjore u përqendrua në mënyrën e ndarjes së pasurisë së madhe të fituar gjatë martesës së tyre.
Në gjyqin e mëparshëm, në vitin 2024, ekipi ligjor i Roh argumentoi me sukses se Chae kishte marrë mbështetje të konsiderueshme financiare dhe politike nga babai i saj, Roh Tae-woo, i cili shërbeu si president nga viti 1988 deri në vitin 1993.
Gjykata vendosi që ish-presidenti i kishte dhënë Chae 30 miliardë won nga një fond sekret në vitin 1991 dhe, bazuar në këtë, e urdhëroi atë të paguante 1.38 trilion won dëmshpërblim.
Gjykata Supreme ndërhyri
Megjithatë, Gjykata Supreme e rrëzoi vendimin vitin e kaluar, duke vendosur se paratë e fondit sekret ishin marrë në mënyrë të paligjshme dhe nuk mund të llogariten si pronë e përbashkët e çiftit.
Çështja ka gjeneruar interes të madh në Korenë e Jugut, jo vetëm për shkak të detajeve personale, por edhe sepse është e lidhur me një nga familjet më të fuqishme të biznesit në vend.
Përfaqësuesit ligjorë të Chae thanë se kryetari i SK “ndjen keqardhje të thellë” për shqetësimin e shkaktuar nga procedurat e divorcit dhe shtuan se ata do të bënin një deklaratë të detajuar pasi ta shqyrtonin me kujdes vendimin.
Perandoria e Grupit SK
Grupi SK është një nga chaeboli-t kryesorë të Koresë së Jugut, ose konglomeratet e kontrolluara nga familja që dominojnë ekonominë e vendit.
Grupi filloi në vitin 1953 si një kompani tekstili, por shpejt u zgjerua në shumë industri dhe u bë një nga konglomeratet më të mëdha të Koresë së Jugut.
Sot, konsiderohet chaeboli i dytë më i madh pas Samsung. Miliona koreanë të Jugut përdorin shërbimet e telefonisë celulare të SK Telecom dhe furnizojnë automjetet e tyre në stacionet e benzinës SK.
Rritja e SK Hynix
Profili ndërkombëtar i grupit është rritur ndjeshëm nga dega e tij SK Hynix, e cila ka qenë në qendër të bumit global të inteligjencës artificiale.
Kompania gjysmëpërçuese furnizon çipa për Nvidia dhe në maj tejkaloi një trilion dollarë në vlerën e tregut në tregun e Koresë së Jugut.
Ndërsa vlera e SK Hynix është rritur ndjeshëm, është rritur edhe prestigji i Grupit SK dhe ndikimi personal i Choi.
Muajin e kaluar, Presidenti i Koresë së Jugut, Lee Jae-myung, vlerësoi Choi-n në zbulimin e një plani historik investimi në inteligjencën artificiale, duke e quajtur atë dhe Kryetarin e Samsung, Jay Lee, “heronj të popullit korean”.
Kompania gjithashtu mblodhi 26.5 miliardë dollarë përmes një oferte aksionesh në Nju Jork, duke shënuar listimin më të madh të kompanive të huaja ndonjëherë në Shtetet e Bashkuara. /tesheshi