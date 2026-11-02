Divorci në Kur’an… mbështetja që Allahu i jep fisnikërisë përpara se të ndahen dy bashkëshortët
Rim Belkhedhiri Esh-Shenavi
Sa herë që divorci përmendet, shumicës së njerëzve u shkon mendja tek episodi i fundit, shtëpi që shkatërrohet, zemër që thyhet dhe fëmijë që sorollaten rrugëve, derisa divorci në botëkuptimin shoqëror është kthyer në sinonim i dështimit, sikur secila martesë që nuk përfundon me vdekje, ndoshta përfundon me disfatë.
Përkundrazi, Kur’ani nuk e shikon divorcin me këtë sy. Kur’ani nuk e lavdëron divorcin dhe as nuk e mallkon, por e vendos atë në pozicionin e tij të vërtetë. Zgjidhje sheriatike përjashtuese atëherë ku bëhet e pamundur jeta, të cilën Allahu e ka ngritur mbi prehjen, dashurinë dhe mëshirën.
Allahu i Madhëruar thotë: “Dhe, prej argumenteve të Tij është se, krijoi prej jush bashkëshorte për t’u prehur tek ato dhe mes jush bëri dashuri dhe mëshirë!” – (Kur’ani, Err-Rrum: 21)
Meditoni në këtë formulim kur’anor të mrekullueshëm, sepse Kur’ani nuk e ka bërë dashurinë bazë të lidhjes (bashkëshortore), por ka bërë prehjen qëllim të saj. Sepse, dashuria është ndjenë që shtohet ose fshihet, ndërsa prehja ajo është gjendje qetësie e sigurt, siguri, respekt, besim, në të cilën njeriu gjen atdhe për shpirtin e tij përpara se të gjejë shtëpi për trupin e tij.
E, kur të shembet kjo prehje dhe dashuria të kthehet në armiqësi, mëshira në lëndim të përhershëm, Kur’ani nuk e ka detyruar njeriun të qëndrojë në një lidhje që ka humbur qëllimin e saj, ashtu sikurse nuk e ka lejuar ta shembë atë në momentin e zemërimit.
Për këtë arsye nuk e ka legjitimuar divorcin me një fjalë që i jep fund çdo gjëje, por e ka rrethuar me urtësi, maturi, drejtësi, devotshmëri. Pastaj, vjen ajeti, i cili konsiderohet prej më të arriturve në marrëdhëniet njerëzore: “Divorci është dy herë, ose mbartje me nder ose lëshim me mirësjellje!” – (Kur’ani, El-Bekare: 229)
Ky nuk është ajet thjesht vetëm në divorc, ai është kushtetutë në moral.
Meditoni në përzgjedhjen e shprehjeve. Nuk ka thënë Kur’ani: ‘Mbartje me hak (me të drejtë)’, por ka thënë: ‘Me nder’.
Nuk ka thënë: “Ndarje me drejtësi’, por ka thënë: ‘Lëshim me mirësjellje’. Kjo nuk është nga pikëpamja e sinonimeve, sepse ‘nderi’ (el-ma’ruf) është ai me të cilin shkon mirë e drejtë jeta e përditshme mes dy bashkëshortëve, bashkëjetesa e mirë, respektimi i fisnikërisë dhe kryerja e të drejtave.
Ndërsa, kur jeta e përbashkët përfundon, atëherë vetëm nderi nuk mjafton, sepse zemrat që kanë dalë nga eksperienca e ndarjes janë të rënduara me dhimbje, kështu që Kur’ani është ngritur në pozitën më të lartën, dhe ka thënë: “Lëshim me mirësjellje!”
Drejtësia e ndalon zullumin (padrejtësinë), ndërsa mirësjellja ndalon ashpërsinë. Drejtësia i jep njeriut hakun (të drejtën) e tij, ndërsa mirësjellja ia ruan dinjitetin e tij.
Sikur Kur’ani thotë: Nëse vazhdimësia e jetës është e pamundur, atëherë mos e bëni përfundimin e lidhjes (bashkëshortore) fillim të rënies morale.
Pastaj, vjen ajeti që nuk është më pak madhështor se sa paraardhësi i tij: “Dhe, mos e harroni mirësinë (dashamirësinë) mes jush!” – (Kur’ani, El-Bekare: 237)
Çfarë këshillimi që është!
Kjo nuk është për ata që jetojnë ditët më të bukura të jetës së tyre, por për ata që ka përfunduar jeta bashkëshortore mes tyre. Sepse, njeriu në momentin e zemërimit posedon një fuqi të habitshme në fshirjen e historisë, duke kujtuar të keqen e fundit dhe duke harruar mirësitë e viteve të tëra.
Por, Kur’ani refuzon që kontradikta të kthehet në mohim të të mirës, ose të bëhet ndarja justifikim i vrasjes së kujtesës.
Për këtë arsye, nuk ka thënë: ‘Dhe, mos i harroni të drejtat mes jush!”, sepse të drejtat ato i gjykon gjykata, por ka thënë: “Dhe, mos e harroni mirësinë (dashamirësinë) mes jush!”
Sepse, mirësia (dashamirësia) nuk mundet në asnjë mënyrë që t’a imponojë gjykata, por atë e prodhojnë qeniet që janë të mbushura me devotshmëri, dhe nga këtu e kuptojmë sekretin e përsëritjes së devotshmërisë në suren Et-Talak.
Allahu i Madhëruar thotë: “E, kush e ka frikë Allahun (është i devotshëm ndaj Tij) i bën rrugëdalje, dhe e furnizon atë nga nuk e pret (nga nuk e mendon)!” – (Kur’ani, Et-Talak: 2-3)
Dhe, përsëri, Allahu i Madhëruar thotë: “E, kush e ka frikë Allahun (është i devotshëm ndaj Tij), ia fshin atij të këqijat dhe ia shumëfishon atij shpërblimin!” – (Kur’ani, Et-Talak: 5)
Divorci në Kur’an nuk është provim i lidhjes bashkëshortore dhe kaq, por provim i devotshmërisë. Ndoshta njeriu mund të qëndrojë korrekt fjalëve të ligjit, por ai tradhton shpirtin e drejtësisë. Mund ta fitojë gjyqin në sytë e njerëzve dhe ta humb atë tek Allahu. Për këtë arsye, Kur’ani e ka bërë devotshmërinë shpirt të tërë këtyre dispozitave (rregullave).
Pastaj, i kthehet pjesës më të dobët të konfliktit, fëmijëve, e thotë: “Të mos dëmtohet nëna me fëmijën e saj dhe as babai (atij që i ka lindur fëmija) me fëmijën e tij!” – (Kur’ani, El-Bekare: 233)
Fëmija në vështrimin e Kur’anit nuk është mjet trysnie, as vegël hakmarrjeje dhe as lajmëtar mes dy shtëpive, ai është amanet!
Për këtë arsye, nuk ka lejuar që ai të paguajë çmimin e një vendimi në të cilin nuk është palë.
Pastaj, vendos ‘shpenzimin’, jo duke e konsideruar dhuratë, por vazhdimësi e përgjegjësisë, dhe thotë: “Le të shpenzojë i mëkëmburi prej pasurisë së tij dhe ai që i është ngushtuar rizku, le të shpenzojë prej asaj çka i ka dhënë Allahu!” – (Kur’ani, Et-Talak: 7)
Bashkëshortësia mund të përfundojë, por prindërimi nuk mbaron.
Pastaj, e bën ‘iden’ (periudhën e pritjes) kohë të caktuar, për urtësi dhe jo për ndëshkim, e thotë: “Mos i nxirrni ato prej shtëpive të tyre dhe të mos dalin… . Nuk e di, ndoshta Allahu, pas kësaj, të jep ndonjë urdhër!” – (Kur’ani, Et-Talak: 1)
Ajo është një afat kohor, që Allahu ia jep mendjes për ta pasuar zemërimin dhe urtësisë derisa t’i paraprijë pishmanllëkut (pendimit).
Kur’ani nuk legjitimon (nxjerr ligje e dispozita) nën pushtetin e reagimit, por nën pushtetin e arsyes. E, kështu zbulojmë, se Kur’ani nuk i ka vendosur dispozitat (rregullat) e divorcit për t’i mësuar njerëzit se si të ndahen dhe kaq, por për t’i mësuar ata si të mbesin besatar të njerzillëkut të tyre, ndërkohë që ata po ndahen.
Martesa është besëlidhje e fortë, divorci është përgjegjësi, fëmija është amanet, shpenzimi është obligim, periudha e pritjes është urtësi, mirësjellja është adhurim dhe devotshmëria është peshorja e cila i ruan të gjithë.
Mrekullia më e madhe e legjitimitetit kur’anor është se ai nuk e mëson njeriun vetëm se si të jetojë dhe kaq, por e mëson atë se si të qëndrojë i drejtë kur shuhet dashuria dhe si të qëndrojë njeri i mirë kur ndarja bëhet kader.
Mund të përfundojë bashkëshortësia, por morali nuk duhet të mbarojë; mund të ndahen rrugët, por drejtësia të mbesë, dashamirësia të mbesë dhe mirësia të mbesë.
Ky është Kur’ani, që nuk prodhon vetëm dispozita (rregulla), por prodhon njeriun!
Përktheu nga arabishtja dhe përshtati në shqip:
Lavdrim Hamja