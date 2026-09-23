Djegia e Kuranit dhe incidenti në xhami nxisin debatin mbi migracionin në Lituani

Djegia e një Kurani në Vilnius dhe një incident jashtë një xhamie historike tatare në Kaunas kanë intensifikuar debatin mbi imigracionin dhe tensionet fetare në Lituani, transmeton Anadolu.
Një video që tregon djegien e një Kurani në qendër të Vilniusit u përhap gjatë fundjavës, megjithëse policia tha se incidenti kishte ndodhur më 13 shtator. Në Kaunas, disa persona me motoçikleta sollën një kokë derri jashtë xhamisë, bërtitën dhe kënduan gjatë faljes së namazit dhe dyshohet se kërcënuan anëtarë të komunitetit musliman.
Myftiu Aleksandras Beganskas tha se kishte dëgjuar për kërcënime për djegien e xhamisë dhe për dëmtimin e tij dhe familjes së tij.
Incidentet kanë shkaktuar reagime të ndryshme politike.
Deputeti Tomas Tomilinas akuzoi persona të paidentifikuar për nxitje të përçarjes, ndërsa kreu i opozitës së Bashkimit të Atdheut, Laurynas Kasciunas, bëri thirrje për një ulje të ndjeshme të kuotës vjetore për punëtorët e huaj.
Kasciunas propozoi uljen e kuotës nga gati 25.000 këtë vit në rreth 10.000, me përjashtime për punëtorët shumë të kualifikuar. Ai sugjeroi gjithashtu rekrutimin e punëtorëve nga vende që, sipas tij, janë më të afërta nga pikëpamja kulturore me Lituaninë.
Ministri i Punëve të Brendshme, Martynas Katelynas, tha se sistemi i kuotave nuk po funksiononte dhe se po përgatiste një model të ri të politikës së migracionit.
Megjithatë, ministrja e Sigurisë Sociale, Inga Ruginiene, tha se sistemi aktual ishte i rreptë dhe funksiononte në mënyrë efektive.
Kuota për këtë vit u shterua në fillim të shtatorit. Përfaqësuesit e bizneseve kanë paralajmëruar se Lituania ka nevojë për një politikë migracioni më të qartë dhe afatgjatë.
Tatarët lituanezë, të njohur gjithashtu si tatarët Lipka, kanë jetuar në këtë rajon që nga fundi i shekullit XIV. Xhamia e Kaunasit, e ndërtuar nga komuniteti tatar në periudhën ndërmjet dy luftërave botërore, pasqyron praninë shekullore të myslimanëve në këtë vend.