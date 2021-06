Djegiet mund të kurohen nga një përbërës i thjeshtë

Djegiet më shpesh ndodhin për shkak të pakujdesisë, dhe ato shkaktojnë ndryshime të dhimbshme në lëkurë, të cilat mund të lënë plagë të përhershme

Në varësi të ashpërsisë së djegies, duhet të kontaktoni një mjek ose farmacist në një farmaci të afërt për t’ju rekomanduar kremra dhe vajra për shërimin e lëkurës së dëmtuar, por në disa raste të lehta mund ta ndihmoni vetveten.

Megjithëse, sipas përbërjes së tij, nuk është ushqim më i mirë që mund të përdorni në dietën tuaj, nuk është keq të keni disa copa margarinë në një cep të frigoriferit tuaj.

Nëse digjeni, e gjitha gjithçka që duhet të bëni shpejt aplikojeni në lëkurën tuaj, transmeton Telegrafi.

Përveç lehtësimit të dhimbjes menjëherë, sepse është e ftohtë, ajo do të parandalojë shfaqjen e flluskave të pakëndshme, të cilat duhet të zhduken për disa javë.

Lëkura do të mbetet ende e kuqe, nuk mund të shmangni ndjesi therëse të pakëndshme, por procesi i shërimit të plagës mund të jetë shumë më i shpejtë dhe më i lehtë.

Dhimbja do të pushojë për disa orë, ndërsa skuqja nuk do të zhduket për disa ditë.

Margarina ndihmon lëkurën të mos humbasë elasticitetin, të mos jetë e thatë dhe të mos qërohet. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse plagët zakonisht mbesin në vendet ku lëkura qërohet.

Vendi ku ndodh djegia do të kthehet në ngjyrën dhe tonin e tij normal me kalimin e kohës, dhe këtë artikull ushqimor do ta mbani gjithmonë në frigoriferin tuaj.

Është e thjeshtë, e lehtë dhe ajo që është më e rëndësishme margarina është efektive.