Djem palestinezë të qëlluar në testikuj, si “ushtrim shënjestre”

Dr Nick Maynard

Raportime nga organizata të të drejtave të njeriut dhe dëshmitarë në terren thonë se forcat izraelite kanë qëlluar djem palestinezë në pjesët gjenitale, duke e përdorur këtë si formë “ushtrimi shënjestre”.

Sipas mjekëve, disa prej viktimave kanë pësuar dëmtime të përhershme që u kanë shkatërruar organet riprodhuese. Organizatat e kanë cilësuar këtë praktikë si torturë dhe shkelje të rëndë të ligjit ndërkombëtar humanitar.

Grupet për të drejtat e njeriut kërkojnë hetim ndërkombëtar, duke theksuar se synimi i fëmijëve në këtë mënyrë përbën krim lufte. /mesazhi

