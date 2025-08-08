‘Do të vdesim këtu’: Palestinezët kundërshtojnë planin izraelit për pushtimin e Gazës

Banorë të qytetit të Gazës kanë reaguar ashpër ndaj planit të Izraelit për ta pushtuar plotësisht qytetin, raporton Aljazeera.
Rajab Khader tha se refuzon të zhvendoset me forcë. “Izraelitët nuk do të gjejnë asgjë në Gaza përveç trupave dhe shpirtrave tanë. Do të vdesim këtu. Nuk do të shkoj në jug të Gazës,” tha ai, duke shtuar se palestinezët kanë të drejtë të jetojnë si çdo popull tjetër.
Ndërsa Ahmed Hirz, i cili tha se ai dhe familja e tij janë zhvendosur të paktën tetë herë që nga fillimi i luftës, u shpreh: “Izraelitët duan të na zhvendosin përsëri. Nuk do të shkoj askund. Më mirë të vdes këtu.”
Ai shtoi se palestinezët kanë kaluar urinë, tortura dhe kushte të mjerueshme, por vendimi i tyre përfundimtar është të qëndrojnë.