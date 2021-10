Dobitë e jashtëzakonshme të lëngut të patates, dhe si ta përgatisni?

Çfarë është lëngu i patates?

Sipas ekspertëve, lëngu i patates së papërpunuar është i pasur me vitamina B dhe C, kalium, kalcium, hekur, fosfor dhe bakër dhe është vërtetuar se është një pije që forcon imunitetin dhe ka shëndet të tjerë. përfitimet.

Gjithçka që duhet të dini për përfitimet e tij dhe si ta bëni atë në shtëpi.

Qëroni 4 patate mesatare, i prisni në kubikë të vegjël. Vendosini në një shtrydhëse frutash e perimesh dhe shtrydhni lëngun e freskët. Sugjerohet të pihet i papërpunuar pa shtuar asnjë aromë.

Rrit imunitetin

Është i pasur me vitaminë C, e cila ndihmon në luftimin e të ftohtit, infeksioneve dhe gjithashtu ndihmon në forcimin e sistemit imunitar. Sugjerohet të pini një gotë lëng patate me stomak bosh për të rritur imunitetin.

Trajton artritin

Lëngu i patates është i njohur për vetitë e tij anti-inflamatore – inflamatore për të ndihmuar në lehtësimin e artritit dhe problemeve të tjera të lidhura me kyçet. Sipas ekspertëve, aplikimi i fetave të patates në zonën e dhimbjes është gjithashtu efektiv.

Lehtëson ulcerat

Lëngu i patates është gjithashtu i njohur për mbrojtjen e shëndetit gastrointestinal dhe sipas ekspertëve, konsumimi i rregullt i lëngut të patates në mëngjes ndihmon në trajtimin e ulçera.

I mirë për mëlçinë

Gjithashtu vepron si një pije detoksifikuese që pastron mëlçinë dhe fshikëzën e tëmthit. Sipas studimit, lëngu i patates përdoret edhe për trajtimin e hepatitit në Japoni.

Lëngu i patates është i pasur me fibra dhe vitamina A, B-kompleks dhe C. Sipas ekspertëve, këto lëndë ushqyese së bashku ndihmojnë në uljen e niveleve të kolesterolit në trup dhe e mbajnë trupin me energji.

Shëron kapsllëkun

Është i pasur me fibra që ndihmojnë në pastrimin e sistemit tretës dhe gjithashtu ndihmon në trajtimin e kapsllëkut.

Redukton rrezikun e kancerit

Sipas një studimi të vitit 2016, konsumimi i rregullt i patateve është i dobishëm në kontrollin e rritjes së qelizave kancerogjene. Ato përmbajnë një përbërje kimike të quajtur glikoalkaloide, të cilat kanë veti anti-tumorale dhe ndihmojnë në uljen e gjasave për kancer.