Dodge prezanton Charger-in special për 90-vjetorin e Mopar, me vetëm 270 ekzemplarë

Dodge ka prezantuar Mopar ’27 Dodge Charger, një edicion të kufizuar të krijuar për të shënuar 90-vjetorin e Mopar, markës së njohur për pjesët dhe aksesorët e automjeteve të grupit Stellantis. Modeli do të ofrohet për versionet me dy dyer Charger R/T dhe Charger Scat Pack Plus, ndërsa debutimin publik do ta ketë në panairin SEMA.
Paketa speciale sjell elemente të reja prej fibrash karboni, grafika unike në karroceri dhe një pllakë të numërtuar për përvjetorin. Motorët nuk pësojnë ndryshime, ndërsa prodhimi do të kufizohet në vetëm 270 makina. Porositë përmes shitësve pritet të hapen në janar të vitit 2027, kurse prodhimi do të nisë në pranverë të po atij viti.
Ndryshimet e jashtme përfshijnë një splitter të përparmë prej fibrash karboni nga Direct Connection, kapak motori me hyrje funksionale ajri dhe sistem për furnizim me ajër të ftohtë. Paketa plotësohet nga një spoiler i pasmë prej fibrash karboni dhe grafika të veçanta në anët e automjetit.
Në kabinë, modeli merr një emblemë të veçantë në panelin e instrumenteve. Nën kapakun e motorit vendoset një pllakë e numërtuar Mopar ’27, e dedikuar 90-vjetorit. Çdo automjet do të dorëzohet gjithashtu me një paketë për pronarin, e cila përfshin certifikatën e autenticitetit me numrin përkatës të prodhimit dhe një ilustrim të makinës të përgatitur nga ekipi i dizajnit të Mopar.
Blerësit do të mund të zgjedhin mes tri ngjyrave të jashtme: Bludicrous, Diamond Black dhe White Knuckle. Për secilën ngjyrë do të prodhohen nga 90 ekzemplarë, në përputhje me 90-vjetorin që shënon ky edicion.
Mopar ’27 Charger vazhdon traditën e modeleve speciale të përgatitura nga fabrika, e cila përfshin Mopar ’10 Dodge Challenger dhe versione të veçanta të Charger, Durango e Ram 1500 RHO. Ky është edicioni i katërt i Charger-it që merr një paketë të plotë të këtij lloji që nga viti 2011.
Paketa kushton 10,995 dollarë, pavarësisht nëse aplikohet te Charger R/T apo Scat Pack Plus. Të dy versionet ruajnë sistemin standard të tërheqjes me të katër rrotat, me mundësinë e kalimit sipas kërkesës në tërheqje vetëm me rrotat e pasme. Asnjëri nuk fiton më shumë kuaj fuqi krahasuar me versionin përkatës standard.
Charger R/T përdor motorin 3.0-litërsh me gjashtë cilindra në linjë, me dy turbo dhe teknologjinë SIXPACK, që prodhon 420 kuaj fuqi. Sipas të dhënave të Dodge, makina përshpejton nga 0 në 96 km/h për 4.6 sekonda dhe përshkon 402 metra për 12.9 sekonda. Ky është versioni më i përballueshëm brenda serisë së kufizuar.
Ndërkohë, Charger Scat Pack Plus përdor të njëjtin motor 3.0-litërsh, por me komponentë të brendshëm të përforcuar dhe dy turbo më të mëdha Garrett, me diametër 54 milimetra. Fuqia arrin në 550 kuaj fuqi, duke mundësuar përshpejtimin nga 0 në 96 km/h për 3.9 sekonda dhe përshkimin e 402 metrave për 12.2 sekonda. Ky version përfshin gjithashtu ulëse sportive prej lëkure, rrota 20 x 11 inç dhe paketën Carbon and Suede.
Nga 270 makinat që do të prodhohen, 243 janë rezervuar për tregun amerikan dhe 27 për Kanadanë.
Në panairin SEMA, Dodge do të prezantojë edhe një projekt të veçantë të bazuar në Ram 1500 Rumble Bee, të modifikuar me pjesë konceptuale nga Direct Connection. Ndër veçoritë e tij është një kapak motori i personalizuar me dritare transparente, përmes së cilës mund të shihet kompresori mekanik i motorit.