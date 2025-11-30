Dokumenti themelues i Apple del në ankand – pritet të arrijë çmimin prej miliona dollarësh

Marrëveshja themeluese prej tre faqesh e Apple, e nënshkruar nga Steve Jobs, Steve Wozniak dhe Ron Wayne, do të shitet në ankand dhe pritet të arrijë çmimin prej miliona dollarësh.
Kontrata me shkrim që zyrtarizon themelimin e Kompanisë së Kompjuterëve Apple, siç njihej fillimisht në vitin 1976, do të ofrohet në ankand, ku pritet të arrijë deri në katër milionë dollarë.
Siç raporton Apple Insider, shtëpia britanike e ankandeve Christie’s, do ta prezantojë dokumentin trefaqësh në ankand në fillim të vitit 2026.
Në të janë nënshkrimet e Steve Jobs, Steve Wozniak dhe Ron Wayne, si dhe aksionet e tyre në kompaninë që më vonë do të bëhej një nga më të mëdhatë në botë.
Ndonëse padyshim një çështje me rëndësi historike, kontrata për të cilën njerëzit do të ofronin oferta ishte në fund të fundit jetëshkurtër.
Në kohën kur Apple Computer Company u bë Apple Computer Inc., më pak se një vit më vonë, Wayne i kishte shitur tashmë 10% të aksioneve të tij bashkëthemeluesve të tjerë.
Në fakt, ai u largua nga kompania më pak se dy javë pasi u themelua, një vendim për të cilin ai këmbënguli se nuk pendohej në një intervistë me BBC në vitin 2016, pavarësisht faktit se aksionet e lartpërmendura në Apple vlenin rreth 60 miliardë dollarë në atë kohë, dhe ndoshta shumë më tepër sot.
Ai u pagua vetëm 1,500 dollarë për të hequr dorë nga të gjitha interesat e tij të mbetura të biznesit në Apple disa muaj më vonë.
Por kjo nuk është e gjitha, pasi Wayne përfundoi duke shitur kopjen e tij të asaj kontrate origjinale për 500 dollarë.
Sipas Apple Insider, kontrata që do të dalë në ankand së shpejti vlerësohet midis dy dhe katër milionë dollarëve dhe do të prezantohet në ankandin We the People: America at 250, në New York, më 23 janar.
Nuk do të jetë hera e parë që një pjesë e rëndësishme e historisë së Apple shitet.
Dy vjet më parë, një iPhone i gjeneratës së parë u shit në ankand për 190,000 dollarë, rreth 300 herë më shumë se çmimi i tij origjinal.