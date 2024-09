Dosja mbi 150 faqe e Prokurorisë: Si e fuqizoi pushteti i Vuçiqit Milan Radoiçqin para sulmit terrorist në Banjskë

Dosja e Prokurorisë Speciale të Kosovës ka zbuluar detaje se si është i përfshirë direkt shteti serb në fuqizimin e Milan Radoiçiqit para se ai ta kryente sulmin terrorist në Bajnskë në shtatorin e kaluar. Firma, tenderë e mbështetje politike.

Një dosje prej mbi 150 faqesh kundër grupit të Milan Radoiçiqit për sulmin terrorist në Bajnskë është deponuar tashmë nga Prokuroria Speciale e Kosovës (PSRK). Dosja u deponua ende pa u bërë një vit nga sulmi.

Por, cili ishte roli i Republikës së Serbisë dhe pushtetit të Presidentit Aleksandar Vuçiq në fuqizimin e liderit të këtij grupi terrorist – Milan Radoiçiq.

“Gjatë hetimeve është vërtetuar se forcimi i të akuzuarit Milan është bërë në mënyra të ndryshme me mbështetjen e drejtpërdrejtë të Republikës së Serbisë, e cila fillimisht ka ofruar mbështetje ekonomike përmes dhënies së tenderëve në Serbi me qëllim të grumbullimit të fondeve në mënyrë të konsiderueshme. shuma, gjegjësisht mbështetje në miliona euro, më pas përkrahje politike iu ofrua takimeve të nivelit të lartë të strukturave të sigurisë dhe politike të shtetit serb”, thuhet në aktakuzën e PSRK-së në nënshkruar nga Prokurori Special, Naim Abazi.

Më vonë, sipas aktakuzës “Serbia siguroi të gjithë infrastrukturën e nevojshme ushtarake për trajnimin e pjesëmarrësve, sigurimin e pajisjeve ushtarake dhe logjistike, gjithçka që ishte e nevojshme për ekzekutimin e sulmit terrorist të 24 shtatorit 2023 në Banjskë”.

Dosja që e ka siguruar Gazeta Insajderi zbulon se skema e forcimit ekonomik përmes mbledhjes së fondeve me qëllim financimin e terrorizmit në Kosovë për të akuzuarin Milan Radoiçiq është realizuar përmes hapjes legale të një biznesi me qëllim të fshehjes së origjinës së parave apo maskimit të origjinës së parave, në mënyrë që gjithçka. duket e ligjshme në sytë e autoriteteve publike dhe zyrtare. I akuzuari Milan Radoiçiq ka qenë i përfshirë drejtpërdrejt si pronar në biznese dhe në mënyrë indirekte.

Sipas Agjencisë për regjistrimin e kompanive në Serbi, i akuzuari Milan Radoiçiq është paraqitur drejtpërdrejt si bashkëpronar me 40% në subjektin “Inkop DOO Ćuprija”, i cili ka qenë pronar i këtyre subjekteve: “Novi Pazar – Put DOO”, aktivitetet afariste të së cilës përfshijnë ndërtimin e rrugëve dhe autostradave; “Betonjerka DOO Aleksinac”, aktivitetet afariste të së cilës përfshijnë prodhimin e shtyllave të betonit, nënstacioneve dhe elementeve mbështetëse për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e objekteve energjetike; “VelmorTrans plus Ćuprija”, aktivitetet e së cilës përfshijnë transportin tokësor dhe periferik urban dhe periferik ; “Doll u Bell Novi Beograd”, aktivitetet e së cilës përfshijnë menaxhimin e hoteleve; Ndërtimi i rrugëve, i Hotel “Grey” në Kopaonik.

Dosja zbulon po ashtu se të ardhurat neto të subjektit “INKOP” me bashkëpronarë të akuzuar Milan Radoiçiq dhe Zvonko Veselinoviq, vetëm për 2 vite kalendarike para sulmit terrorist të 24 shtatorit 2023, kanë arritur në më shumë se 30 milionë euro.

Tenderë nga Kosova e tenderë nga Serbia

Krahas fuqizimit dhe mbështetjes politike, me qëllim të ndikimit në një pjesë të popullatës civile serbe, të akuzuarit Milan Radoiçiq, sipas PSRK-së iu dha edhe mbështetje ku ai u emërua në pozita kyçe me qëllim të krijimit të figurës kryesore në veri dhe duke kontrolluar qytetarët e asaj pjese të Kosovës përmes atyre pozitave.

Pozitat e mbajtura nga i akuzuari Milan Radoiçiq ishin nënkryetar i partisë “Lista Serbe”, kryetar i të ashtuquajturit. “Federata e Futbollit të Kosovës dhe Metohisë” në sistemin paralel të Serbisë dhe presidenti i të ashtuquajturit. “Club Trepça” në sistemin paralel të Serbisë, siç tregohet:

Pamja gjithëpërfshirëse e operacioneve të të akuzuarit Milan dhe mbështetja që iu dha atij krijoi fuqi të madhe në kontrollin e pjesës veriore përmes aktiviteteve kriminale, ku ai e përdori këtë pushtet si instrument për të luftuar kundër rendit juridik të Kosovës përmes akteve terroriste dhe për nevojat e tij personale.

“Çdo mbështetje institucionale e dhënë nga buxheti i Kosovës për qytetarët e pjesës veriore ka përfunduar në duart e të akuzuarit Milan Radoiçiq”, thuhet në aktakuzën e PSRK-së, dhe sipas tyre tuje Radoiçiqi ka arritur të krijojë biznese që janë paraqitur si të ligjshme dhe të marrë kontrata publike.

Ngjashëm, e njëjta skemë është zhvilluar edhe në Serbi me synimin për të luftuar kundër rendit juridik të Republikës së Kosovës.

Për të futur frikë dhe për të krijuar varësi nga popullata civile serbe në veri të Kosovës, Milan Radoiçiq sipas aktakuzës së Prokurorit Naim Abazi kishte nevojë për mbështetje shtesë ekonomike dhe politike nga zyrtarët serbë në mënyrë që të krijonte varësi nga qytetarët e kombësisë serbe dhe t’i kontrollonte ata duke përdorur paratë si mjet shantazhi, ndërsa në rastet kur paratë nuk mjaftonin, përdoreshin eksplozivë, dhunë dhe të gjitha format e tjera të shtrëngimit.

Ky lloj financimi është bërë në mënyrë indirekte duke hapur një biznes në emër të të akuzuarit Radul Steviq, ndërsa pronari i vërtetë që ka marrë vendime për biznesin ka qenë lideri i grupit terrorist Milan Radoiçiq dhe në fund paratë kanë përfunduar me akuzoi Radoiçiq.

Bizneset e hapura në emër të të akuzuarit Radula Stevic janë “RAD 028”, “RAD DOO” dhe “RADULE STEVIĆ B.I.”.

Për të demonstruar fuqinë operacionale dhe financiare të të akuzuarit Milan Radojçiq, PSRK ka treguar skemën sipas së cilës “dy burimet kryesore të financimit të aktiviteteve kriminale të të akuzuarit Milan Radoiçiq, duke keqpërdorur tenderët e Kosovës dhe fondet nga Serbia, të cilat përfundimisht përfunduan në duart e Milan Radoiçiq”.

Forma e parë e financimit, shpërdorimi i tenderëve të Kosovës që kishin vlera më të ulëta, ndodhi duke marrë kontrata proceduralisht të ligjshme, por pas marrjes së kontratës, projekti nuk u realizua ose nuk u realizua fare.

E dyta, ose forma kryesore për sa i përket sasisë së shumave të mëdha, ishte përmes financimit nga Serbia, ku kjo formë funksiononte në emër të të ashtuquajturës “Zyra për Kosovë dhe Metohi”.

Kjo zyrë shpalli ftesë publike për gjetjen e një kompanie që do të furnizonte mallrat dhe do të kryente punimet në emër të saj dhe më pas në emër të këtyre shërbimeve u transferuan të gjitha mjetet e parapara për projektet e “përfunduara”. Pas shpalljes së tenderit nga e ashtuquajtura “Zyra për Kosovë dhe Metohi”, fitues i kësaj kontrate doli “D.O.O. RAD 028 Zveçan” e regjistruar në sistemin paralel në Serbi, me pronare Radula Steviq.

Dëshmia që vërteton këtë mekanizëm financiar janë provat e mbledhura nga policia të cilat vërtetojnë se kompania “D.O.O. RAD 028 Zveçan” është e regjistruar në sistem paralel në Serbi, me pronar të akuzuar Radule Steviq. , ishte pa konkurrencë në marrjen e tenderit nga e ashtuquajtura “Zyra për Kosovë dhe Metohi”, financuesi kryesor i strukturave paralele.

Prokuroria gjatë analizës së provave ka arritur të konfirmojë se sipërmarrësja “D.O.O. RAD 028 Zveçan” Radula Steviq ka pranuar kontrata në shuma jashtëzakonisht i madh, i ndarë në 2 grupe ose 2 lloje kontratash.

Në grupin e parë nën titullin “Kontratat” janë 159 kontrata në vlerë prej 50.9 milionë euro, të gjitha të marra nga e akuzuara Radula Stevic me kompaninë “D.O.O. PUNA 028 Gjarpër me zile”.

Në grupin e dytë të kontratave nën titullin “Vendim për lidhjen e marrëveshjes kornizë” janë 33 kontrata të ndryshme në vlerë prej 16.6 milionë euro, sërish të gjitha të marra nga e akuzuara Radula Stevic, raporton Insajderi.