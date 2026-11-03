Drejtësia kosovare, vendim mbi vrasësin e kësaj gruaje në 2011-ën

Pas 15 vitesh, aktakuzë për vrasjen e Diana Kastratit, krim që mban emrin e Adon Jasharit
Pesëmbëdhjetë vjet pas vrasjes, Prokuroria Themelore në Prishtinë ka ngritur aktakuzë kundër Adnon Jasharit, i dyshuar për vrasjen e Diana Kastratit. Aktakuza u ngrit në mungesë më 22 tetor 2026.
Jashari akuzohet për vrasje dhe posedim, kontroll ose mbajtje pa leje të armëve. Ende nuk dihet se çfarë e bëri të mundur ngritjen e një aktakuze tani, pas një dekade e gjysmë. I pandehuri ka qenë në arrati për 11 vjet dhe gjykata i ka bërë thirrje atij të dorëzohet.
Rasti i Diana Kastratit është bërë një nga shembujt më të famshëm të dështimit institucional për të mbrojtur gratë nga dhuna në Kosovë. Ajo ishte 27 vjeç kur u vra më 18 maj 2011 në Prishtinë. Ajo u vra vetëm 22 ditë pasi kërkoi mbrojtje emergjente nga gjykata, por kërkesa e saj nuk u mor në konsideratë. Gjykata Kushtetuese e Kosovës më vonë vendosi se një mosveprim i tillë përbënte shkelje të së drejtës së saj për jetë.
Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti i Krimeve të Rënda, caktoi seancën e parë dëgjimore për 10 nëntor 2026 dhe thirri të pandehurin të paraqitet në seancë dhe të dorëzohet te autoritetet kompetente. Gjykata gjithashtu u bën thirrje kujtdo që ka informacion përkatës mbi vendndodhjen e të pandehurit t’ia japë këtë informacion policisë.
Sipas aktakuzës, Adnon Jashari akuzohet për kryerjen e një vepre penale më 18 maj 2011, rreth orës 10:30 të mëngjesit, në një kryqëzim në Prishtinë, pranë shtëpisë ku jetonte Diana Kastrati me prindërit e saj. Diana Kastrati më parë kishte ndërprerë marrëdhënien me ish-bashkëshortin e saj, me të cilin kishte një fëmijë, sepse ai e kishte dhunuar vazhdimisht fizikisht dhe mendërisht për vite me radhë.
Akuza thotë më tej se Jashari, pas disa përpjekjeve të mëparshme për ta bindur Kastratin të shkonte të jetonte me të në shtëpinë e tij (gjë që ajo e kundërshtoi dhe nuk e pranoi), e ndoqi viktimën ditën kritike, papritmas i bllokoi rrugën dhe, duke përdorur forcë, u përpoq ta merrte me vete.
Megjithatë, sipas prokurorit, Kastrati u përpoq të arratisej dhe ai – “i shtyrë nga hakmarrja e pamatur dhe me qëllimin për t’i marrë jetën”, sipas zyrës së prokurorit vendor – nxori një armë nga brezi dhe e vrau.