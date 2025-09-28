Drejtori i Al-Shifa: Spitali do të vazhdojë të funksionojë sa të jetë e mundur

Drejtori i spitalit Al-Shifa në qytetin e Gazës, Mohammed Abu Salmiya, ka deklaruar se ekipi i tij është i përkushtuar të mbajë në funksionim qendrën shëndetësore sa më gjatë të jetë e mundur, pavarësisht ofensivës izraelite në rritje.
“Ne vazhdojmë të ofrojmë shërbime mjekësore për banorët e qytetit të Gazës, edhe pse pushtimi vazhdon, tanket po afrohen pranë spitalit dhe bombardimet janë të pandërprera,” tha ai.
Al-Shifa, spitali më i madh ende funksional në veri të Gazës, është sulmuar dhe bastisur disa herë nga forcat izraelite që nga fillimi i luftës, duke pësuar shkatërrime të mëdha.
Abu Salmiya paralajmëroi se, nëse spitali del jashtë funksionit për shkak të mungesës së rëndë të karburantit, pasojat do të jenë katastrofike: “Qindra mijëra të zhvendosur ndodhen këtu, dhe nëse ky spital pushon së punuari, mijëra do të vdesin.” /mesazhi