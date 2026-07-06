Drejtori i komunikimeve të Turqisë: Samiti i NATO-s në Ankara do të formësojë të ardhmen e aleancës

Drejtori i Komunikimeve të Turqisë, Burhanettin Duran tha sot se samiti i ardhshëm i NATO-s në Ankara do të jetë vendimtar si për të ardhmen e aleancës ashtu edhe për arkitekturën në zhvillim të sigurisë globale, raporton Anadolu.
Duke folur për gazetarët në Qendrën Ndërkombëtare të Medias para samitit të 7–8 korrikut, Duran tha se takimi, i përshkruar nën konceptin “NATO 3.0”, do të trajtojë çështjet kyçe strategjike.
“Ky samit, i cili ka dalë në pah nën konceptin ‘NATO 3.0’, është shumë i rëndësishëm. Në Ankara do të diskutohen çështje shumë të rëndësishme, si për të ardhmen e NATO-s ashtu edhe për mënyrën se si do të formësohet arkitektura globale”, tha Duran.
Ai shtoi se samiti pritet të ketë pjesëmarrjen më të lartë ndonjëherë në nivel krerësh shtetesh dhe qeverish, së bashku me shumë takime bilaterale. Duran tha se mbi 2.500 përfaqësues të mediave do ta ndjekin eventin nga Biblioteka Kombëtare Presidenciale, ku janë siguruar hapësira pune, pozicione për transmetim direkt dhe dhoma montazhi.
– Takimet bilaterale të presidentit turk me liderët e NATO-s
I pyetur për takimet bilaterale të presidentit Recep Tayyip Erdogan, Duran tha se liderët e NATO-s pritet të diskutojnë për forcimin e aleancës transatlantike, sigurinë evropiane dhe shpenzimet e mbrojtjes ndërsa bisedimet bilaterale do të fokusohen edhe në çështjet specifike të vendeve.
“Përveç kësaj, do të ketë edhe takime bilaterale. Në përgjithësi, ato fokusohen në agjendat dypalëshe të vendeve. Megjithatë, duke qenë se mbahen në kuadër të NATO-s, në rend dite do të jenë edhe çështje si mbrojtja dhe siguria, e ardhmja e Evropës dhe forcimi i sigurisë së saj. Do të diskutohet edhe shpenzimi për mbrojtje”, tha ai.
“Agjendat dypalëshe të vendeve janë natyrisht të ndryshme, ndaj çdo takim duhet vlerësuar veçmas. Por, nga ky këndvështrim, samiti do të shërbejë si platformë si për formësimin e së ardhmes së NATO-s, ashtu edhe për rishikimin e marrëdhënieve dypalëshe. Presidenti ynë do të zhvillojë shumë takime bilaterale dhe do të trajtojë një sërë çështjesh”, shtoi Duran.
Duke folur për takimin e planifikuar të Erdoganit me presidentin amerikan Donald Trump, Duran tha se diskutimet pritet të mbulojnë një gamë të gjerë çështjesh përveç agjendës së NATO-s.
“Takimi mes presidentit tonë dhe presidentit Trump në thelb ka dy agjenda të rëndësishme: Samitin e NATO-s dhe vizitën shtetërore të presidentit Trump. Prandaj i kushtojmë shumë rëndësi kësaj vizite”, tha ai.