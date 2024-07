Drejtori shpjegoi bukur: Klientët e Aston Martin nuk duan motorë me gjashtë cilindra, duan më shumë!

Aston Martin nuk dorëzohet dhe, siç do të thoshim me shaka, rikthehet në cilësimet e fabrikës. Kohët e fundit ajo njoftoi një motor të ri V12 me dy turbo me 824 kuaj/fuqi.

Tani po pyesni veten pse e gjithë kjo? Të pasurit duan përbindësha të tillë, atyre veturat tona me motorë tre cilindra 1.0 litra duken sikur i ofrojnë filiz dhe polentë një mishngrënës serioz në vend të qengjit të pjekur.

Nuk u intereson klima dhe problemet e tjera të botës moderne, ajo që ka rëndësi për ta është se janë mirë dhe janë gati të paguajnë për këtë.

Duke folur për Car Throttle, kreu i strategjisë së Aston Martin, Alex Long thotë se studimet e brendshme kanë treguar se njerëzit duan vetëm motorë të mëdhenj.

Aston Martin mendon se edhe një V6 nuk mjafton. Long përmend lidhjen emocionale midis shoferit dhe motorit V12 ose V8 që një motor më i vogël me gjashtë cilindra nuk mund të sigurojë.

Aston Martin përdori motorë me gjashtë cilindra në DBX, por kjo njësi nuk u ngjit në SUV-in luksoz. Ata janë të pasur, siç pritej, pickues dhe kur blejnë diçka më të shtrenjtë se gjysmë milioni euro, atëherë duhet t’u plotësohet dëshira. Një koncert heavy metal, jo një mbledhje unplugged e miqve muzikantë në një kafene gjysmë bosh!