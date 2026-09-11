Droni luftarak turk “Akinci” godet objektivin me raketë balistike supersonike

Mjeti ajror luftarak pa pilot (UCAV) Akinci, prodhim vendas i Turqisë, goditi me sukses një objektiv mbi 250 kilometra larg duke përdorur raketën balistike supersonike UAV-300, transmeton Anadolu.
UCAV u nis nga Qendra e Trajnimit dhe Testimit të Fluturimit Corlu në provincën Marmara të Turqisë, Tekirdag, dhe kaloi tranzit në zonën e testimit mbi Detin e Zi. Në testin e kryer në brigjet e provincës Sinop të Detit të Zi, një objektiv detar u godit drejtpërdrejt nga municioni UAV-300 i lëshuar nga Akinci.
Pas përfundimit me sukses të testit të qitjes të premten, UCAV u kthye në Corlu përgjatë rrugës së planifikuar. I zhvilluar nga prodhuesi turk i raketave Roketsan, UAV-300 rrit kapacitetin e goditjes me rreze të gjatë dhe me ndikim të lartë të Akinci pas integrimit të mëparshëm të raketave supersonike UAV-122 dhe UAV-230.
Akinci u projektua, u zhvillua dhe u prodhua nga kompania turke e mbrojtjes Baykar. UCAV ka integruar me sukses një gamë të larmishme municionesh vendase, duke përfshirë MAM-L, MAM-T, TOLUN, TEBER-81, raketën Cakir Cruise dhe municionin shumëfunksional me shpejtësi të lartë, Eren.
Duke financuar të gjitha projektet e saj përmes burimeve të veta, zhvilluesi Baykar mbeti eksportuesi më i madh në botë në segmentin e mjeteve ajrore pa pilot në vitin 2025. Baykar vendosi rekord të ri me një vëllim eksporti prej 2.2 miliardë dollarësh në vitin 2025.
Duke gjeneruar 90 për qind të të ardhurave të saj nga eksportet në vitet e fundit, Baykar ka nënshkruar marrëveshje eksporti me 39 vende, përfshirë 36 për Bayraktar TB2 dhe 16 për Akinci.