Dubai në test: a mbetet qyteti një strehë e sigurt për biznesin?

Pikëpyetjet mbi këtë shtet të Gjirit në kohë lufte
Dubai, i cili për dekada ka qenë një simbol i stabilitetit dhe biznesit të sigurt në Lindjen e Mesme të paqëndrueshme, po përballet me sfida serioze pasi raketat iraniane goditën pjesë kyçe të qytetit të shtunën. Sulmet shënjestruan aeroportet, portet dhe hotelet, duke vrarë tre persona dhe duke plagosur 58 të tjerë, tha Ministria e Mbrojtjes e Emirateve të Bashkuara Arabe.
Incidenti ka tronditur atë që qyteti ka ndërtuar me vite – një reputacion si një vend i sigurt për të investuar dhe jetuar në një rajon të njohur për konflikt. Analistët paralajmërojnë se efektet psikologjike mund të jenë më të gjata se dëmet materiale.
“Dëmi fizik mund të jetë i kufizuar, por Dubai si një strehë e sigurt për investitorët dhe kompanitë e huaja tani është në pasiguri serioze. Sa më gjatë të vazhdojë konflikti, aq më intensiv do të jetë transferimi i kapitalit në destinacione të tjera”, tha Jim Krane, një ekspert në Institutin Baker në Universitetin Rice.
Çfarë u godit?
Ndër objektet e prekura ishte Aeroporti Ndërkombëtar i Dubait, ndërsa një zjarr shpërtheu në Portin Jebel Ali dhe hoteli luksoz Burj Al Arab pësoi dëme nga fragmentet. Pati gjithashtu ndërprerje në shërbimet teknologjike, duke përfshirë platformat cloud të Amazon, të cilat ndikuan gjithashtu në punën e disa bankave. Si rezultat, tregjet e aksioneve në Dubai dhe Abu Dhabi u mbyllën të hënën dhe të martën.
Investitorët dhe kompanitë tashmë po rishikojnë strategjitë e tyre, ndërsa kërkesa për ar është rritur dhe disa kompani planifikojnë të zvogëlojnë numrin e punonjësve.
Dubai dhe “mrekullia e tij pa naftë”
Qyteti ka ndërtuar emrin e tij global gjatë dekadave, duke u transformuar nga një qytet port modest në një qendër ndërkombëtare financiare dhe turistike. Hapja e Burj Al Arab në vitin 1999, lançimi i Emirates Airlines në vitin 1985 dhe ndryshimet ligjore që u lejuan të huajve të zotëronin pasuri të paluajtshme ishin themelet e të ashtuquajturës “Marka Dubai”.
Dubai ka braktisur pothuajse plotësisht varësinë e tij nga nafta, e cila tani përbën më pak se dy përqind të PBB-së së saj. Në vend të kësaj, qyteti mbështetet në tregti, turizëm, pasuri të paluajtshme luksoze dhe shërbime financiare.
Një çështje sigurie dhe e ardhme
Megjithatë, vendndodhja e tij strategjike pranë Ngushticës së Hormuzit dhe tensionet me Iranin kanë paraqitur gjithmonë rreziqe të mundshme. Sulmet e së shtunës e bëjnë të qartë se edhe Dubai, dikur një “strehë e sigurt”, nuk është imun ndaj turbulencave gjeopolitike.
“Historikisht, tregjet e Emirateve të Bashkuara Arabe kanë treguar qëndrueshmëri në kriza, përfshirë pandeminë COVID-19, por situata aktuale është e ndryshme. Ndryshimet në perceptim janë të mëdha”, tha William Jackson, kryeekonomist i tregjeve në zhvillim në Capital Economics.
Pavarësisht reagimeve të shpejta dhe përpjekjeve të autoriteteve për të ruajtur kontrollin mbi situatën, mbetet pyetja se sa do të zgjasin pasojat e sulmeve në Dubai, si për ekonominë ashtu edhe për reputacionin e qytetit si një qendër e sigurt biznesi dhe turizmi, shkruan Reuters.