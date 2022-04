Duhani dhe Ramazani

Më pëlqejnë rrëfimet që nisin me “na ishte”

Si ky për njërin që dy fqinj kishte

Njëri Duhani, tjetri Ramazani

Edhe pse nuk ngjanin, fort ia donte xhani

Me të parin takohej e rrinte përditë

Me të dytin qëndronte një muaj në vit

Por ç’t’i bësh Duhanit, ishte tekanjoz

E për Ramazanin bëhej dhe xheloz

Njëmbëdhjetë muaj radhazi e mbante në konak

Dhe prapë sikur thoshte “më mbaj edhe pak,

Rri me Ramazanin, është komshi i rrallë

Por mungesës sime si do t’i bësh ballë?

Me atë rri ditën, me mua rri natën

Unë kurrë nuk ankohem pse ti ma vë flakën

S’ka lezet pa mua, çaji as kafeja

Me një mik si unë nuk të prishet feja.”

Njëmbëdhjetë muaj bashkë, çdo ditë, çdo orë

Dy duar kishte, por rronte me një dorë

Se Duhani s’ishte dosido komshi

S’i ndahej nga dora, sikur t’ishte fëmijë

Vetëm Ramazani kur e vizitonte

Dorën nga Duhani një çikë ia çlironte

Thoshte “mirë se të gjeta ore i uruar,

Të paktën një muaj jeto me dy duar.”

Ndodhte ndonjëherë miqtë ta qortonin

Qejfin për Duhanin ‘dhe më fort ia shtonin

Kur e do dikë, s’do t’ia dish për llafe

Edhe helm në qoftë, do ta pish me kafe

Kur e do dikë, s’do t’ia dish për këshillë

Edhe keq po t’bëri, e merr me të mirë

Kur e do dikë, s’do ta dish pasojën

Kur tjetri mbyll veshët, mbylle ‘dhe ti gojën

I biri i Ademit kështu natyrën ka

Kur i thua “mos!”, vete në gjynah

Ka humbur gjithë Kopshtin vetëm për një frut

Ti lutu për të, por kurrë mos e lut

Kurrë mos u vono, por kurrë mos u ngut

“Mos-in” tim të fortë, mos e merr me të butë.

Një ditë tek po rrinte në qejf me Ramazanin

Pa dashje mendonte edhe për Duhanin

Po s’është njerzillëk për t’riun, as t’vjetrin

Të rrish me dikë, e të mendosh për tjetrin

Ama çfarë t’i bësh, i shkrepën mendimet

E rrëmbyen dyshimet, e gërryen hamendësimet

Se ky Duhani i kishte ca kushte

Mysafir i bëhej veç kur ia përmbushte

Kur s’i jepte lekë, fare nuk i vinte

Duhej ta paguante që me të të rrinte

E ç’komshi është ky, tani gjeje vetë

Bëhet mysafir vetëm kur ke lekë

Një fqinj i tillë a thua kujt i duhet?

S’të vjen në konak nëse nuk paguhet

Mos më bëj Zot – tha – nga soji i fatzinjve

Të bëhem gjykatës midis dy komshinjve

Egoja lëndohet kur urtësia flet:

Gjykon mes dy miqve? Njërin e humbet.

Edhe pse Duhani erë të keqe mbante

N’prani t’Ramazanit asnjëherë s’e shante

Kur njeriu mësohet me erë të pakëndshme

S’ia prish terezinë edhe në qoftë e dëmshme

Nga shoqëria e shthurur zemra kur rrëmbehet

S’e di çfarë është dehja njeriu që dehet

Po deshe ta dish kush janë miqtë e dëlirë

Mendo kush nga ta të lë erë të mirë

Kush u bë shkaktar të shkruhej kjo përrallë,

Komshiu i shpeshtë a komshiu i rrallë?

Tymnajë kjo jetë, tymnajë kjo botë

Tymi dhe t’pandjeshmin mund ta bëjë me lotë

Na ruaj o Zot nga lotët pa ndjenja

I vdekur është ai që kurrë s’i qan zemra

Tha: këtë tymnajë zemre do ta davaris

Te shpia e Duhanit me nxitim u nis

Në derë i trokiti, por askush s’e priti

Ku është Duhani? – fqinjët pyeti

Duhani ka ikur se mendjen ta ka ditur

Po s’e ndeze ti, s’rri me zjarr të fikur

Jo goja, por zemra po bëri ndonjë njet

Komshiu i dëmshëm nga lagjja ikën vetë

Ndjesë për tejzgjatjen, këtu po e mbyll përrallën

Komshinjtë e Duhanit mund ta marrin fjalën.

Nga: Fatmir Muja