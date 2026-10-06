Dy motra nga Gaza i kthejnë rrënojat e luftës në blloqe ndërtimi

Dy motra nga Gaza, Tala Mousa, 17 vjeç, dhe Farah Mousa, 15 vjeç, kanë krijuar një projekt që synon t’i kthejë rrënojat e ndërtesave të shkatërruara në blloqe të ripërdorshme ndërtimi.
Projekti i tyre, “Build Hope – Palestine”, u shpall fitues rajonal për Lindjen e Mesme në The Earth Prize 2026, një konkurs ndërkombëtar që mbështet idetë e të rinjve për zgjidhje mjedisore. Motrat fituan edhe një çmim prej 12,500 dollarësh për zhvillimin e projektit.
Ideja lindi nga përvoja e tyre me shkatërrimin dhe zhvendosjen. Pas dëmtimit të shtëpisë së familjes së tyre, ato nisën të kërkonin mënyra për t’i përdorur rrënojat si burim materiali, në vend që ato të mbeteshin vetëm mbetje.
Procesi i projektit përfshin përpunimin e rrënojave të ndërtesave të shkatërruara, të cilat më pas përzihen me materiale lidhëse dhe vendosen në kallëpe për të krijuar blloqe të reja. Këto blloqe nuk janë menduar për strukturat kryesore të ndërtesave, por mund të përdoren për shtrimin e trotuareve, ndërtimin e mureve ndarëse, hapësirave të gjelbra dhe struktura të tjera të lehta.
Një nga synimet kryesore të “Build Hope” është zhvillimi i një metode të thjeshtë, që mund të përdoret nga banorët pa pasur nevojë për pajisje të kushtueshme apo infrastrukturë të specializuar.
Në shtator 2026, Tala dhe Farah zhvilluan një workshop në Gaza, ku më shumë se 50 të rinj mësuan procesin e përpunimit të rrënojave dhe prodhimit të blloqeve. Sipas The Earth Prize, deri atëherë më shumë se 120 persona ishin trajnuar në këtë teknikë.
Projekti i dy motrave kombinon riciklimin, edukimin dhe përfshirjen e të rinjve, duke synuar të krijojë një mënyrë praktike për t’i dhënë përdorim të ri materialeve të mbetura nga ndërtesat e shkatërruara.
Historia e Tala dhe Farah është bërë pjesë edhe e aktiviteteve ndërkombëtare. Projekti i tyre është prezantuar në kuadër të aktiviteteve të Kombeve të Bashkuara, duke sjellë në vëmendje një iniciativë të zhvilluar nga të rinj nga Gaza për përballimin e pasojave mjedisore të shkatërrimit.
“Build Hope – Palestine” nuk është një zgjidhje përfundimtare për rindërtimin, por një përpjekje për të kthyer një pjesë të rrënojave në material të dobishëm dhe për t’u dhënë të rinjve një rol aktiv në këtë proces. /islamgjakova
Dy motra nga Gaza i kthejnë rrënojat e luftës në blloqe ndërtimi
Dy motra nga Gaza, Tala Mousa, 17 vjeç, dhe Farah Mousa, 15 vjeç, kanë krijuar një projekt që synon t’i kthejë rrënojat e ndërtesave të shkatërruara në blloqe të ripërdorshme ndërtimi.